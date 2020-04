Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati coronavirus 12 aprile

Non c’è ancora un calo netto di contagi in Lombardia. Il coronavirus sembra correre qui ad una velocità diversa rispetto al resto d’Italia. Per questo sono particolarmente attesi i numeri del bollettino di oggi della Regione Lombardia sul coronavirus. Oggi è Pasqua, ma l’attenzione resta altissima. Dunque in conferenza stampa, trasmessa in diretta video streaming sulla pagina Facebook di Lombardia Notizine Online e sul canale YouTube della Regione Lombardia, ci saranno gli aggiornamenti dell’assessore al Welfare Giulio Gallera. Ieri dalla sua analisi dei dati è emersa tutta la preoccupazione per la situazione: i numeri non scendono. “Non c’è un calo deciso dei contagi, non rilassiamoci. Restiamo a casa. Per quanto possibile, limitiamo al minimo anche le uscite per andare a fare la spesa”, ha dichiarato in conferenza stampa. In Lombardia c’è infatti il problema della mobilità: come spiegato ieri dal vicepresidente regionale Fabrizio Sala, sono ancora alti i dati relativi agli spostamenti.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: IL CASO MILANO

Il Coronavirus non dà tregua alla Lombardia. La battaglia contro il Covid-19 è tutt’altro che vinta, anzi preoccupa Milano. I contagi oscillano, la mortalità è alta, soprattutto tra gli anziani. Non a caso ieri l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera ha dichiarato: “Milano merita sempre attenzione”. Non potrebbe essere diversamente, considerando quanto emerso nell’ultimo bollettino sulla diffusione del coronavirus nella Regione Lombardia. Ci sono stati 520 nuovi casi nella Città metropolitana, 262 solo a Milano. Si tratta di un dato quasi raddoppiato rispetto a venerdì, in cui si è registrato un incremento di 269 persone positive in provincia e 127 in città. Mentre in altre città si registra una discesa costante, a Milano non è così. E ora si teme una nuova ondata. “La curva un giorno scende e un altro sale. Non è finita, dobbiamo resistere anche in vista dei ponti che ci separano dalla data fissata del 3 maggio”, il monito di Gallera. Un appello importante per sfuggire alla morsa del virus.

