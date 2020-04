Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati su coronavirus 11 aprile

Il trend è in calo, ma la battaglia contro il coronavirus in Lombardia non si è ancora avvicinata alla fine. Lo dimostrano gli ultimi dati sull’epidemia, mentre si attende il nuovo bollettino che verrà diffuso oggi pomeriggio in conferenza stampa dalla Regione Lombardia. Ieri non c’era l’assessore al Welfare Giulio Gallera, come avviene di consueto. A spiegare i dati il vicepresidente regionale Fabrizio Sala, il quale ha lanciato un messaggio importante ai cittadini in vista delle feste di Pasqua e Pasquetta, invitandoli a restare a casa. “Dobbiamo lottare uniti contro il virus. Non stiamo combattendo tra di noi, evitiamo le polemiche e impegniamoci tutti a sconfiggere questa pandemia”. Si continuano infatti a registrare nuovi contagi: i nuovi positivi ieri sono stati 1.246. Nel complesso sono 56.048 i casi registrati nella Regione Lombardia. “Si tratta di un dato lievemente più basso di ieri (giovedì, ndr), ma la valutazione va fatta su un arco di tempo di 4-5 giorni”. Buone notizie arrivano dalle terapie intensive: ci sono -34 persone ricoverate.

BOLLETTINO LOMBARDIA: “TROPPO ALTO NUMERO MORTI”

Nel bollettino di ieri si è rivelato ancora positivo il dato relativo ai dimessi: +983. “In lieve flessione, ma ancora troppo alto il numero dei morti”, ha poi commentato il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Sono stati registrati infatti 216 decessi, mentre il giorno prima erano stati 300. In totale le vittime del coronavirus in Lombardia sono 10.238. Nella conferenza stampa di ieri è stata colta l’occasione per ringraziare il mondo dei ricercatori, al lavoro giorno e notte per trovare nuove armi contro il Covid-19. “Da loro speriamo in una cura o in un vaccino ma anche di saperne di più su questa malattia. Per questo abbiamo aperto bandi per finanziare le ricerche”, ha dichiarato il vicepresidente lombardo Sala. E poi ha aggiunto: “Stiamo combattendo un nemico comune, invisibile, di cui sappiamo poco e ci auguriamo ogni giorno di saperne di più”. Oggi in conferenza stampa dovrebbe tornare l’assessore al Welfare Giulio Gallera, salvo imprevisti. L’appuntamento col nuovo bollettino verrà trasmesso in diretta video streaming sulla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online e sul canale YouTube della Regione Lombardia. L’appuntamento è fissato tra le 17 e le 17.30 circa.

CONFERENZA STAMPA LOMBARDIA DEL 10 APRILE 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA