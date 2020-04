Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati coronavirus 13 aprile

Diminuisce il numero dei morti, ma cresce quello dei contagi di coronavirus in Lombardia. L’ultimo bollettino fornito dalla Regione conferma che i dati non sono ancora sotto controllo. In attesa della nuova conferenza stampa per gli aggiornamenti sull’evoluzione dell’epidemia, si analizza anche la situazione a Milano, dove ci sono stati altri 193 casi per un totale di 5.561. Qui l’epidemia stenta a rallentare la sua corsa, forse anche per il problema mobilità. C’è ancora troppa gente che si muove, evidentemente non solo per lavoro. Nel complesso il numero dei positivi è salito di 1.460 casi, per un totale di 59.052 persone positive al coronavirus. A far ben sperare è appunto il numero dei morti, 110, per un totale di 10.621 vittime. “Molto inferiore rispetto al precedente, dopo tanti giorni c’è un trend di riduzione”, il commento dell’assessore al Welfare Giulio Gallera nella conferenza stampa della Regione Lombardia sul coronavirus. Importante anche il fatto che continui a calare il numero dei ricoveri, mentre in terapia intensiva la situazione è stabile con 2 nuovi ingressi.

BOLLETTINO LOMBARDIA: “CORONAVIRUS NON RALLENTA A MILANO”

Del “caso” Milano parlano anche gli esperti. Nello specifico Francesco Blasi, direttore del Dipartimento di Medicina interna e della Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico di Milano. “L’epidemia nella città di Milano non ha ancora rallentato come ci si aspettava e come è successo in provincia”. D’altra parte, il medico ha riconosciuto che c’è una “minore pressione sul pronto soccorso del Policlinico”, quindi ritiene che “un pochino di effetto” si veda. Per questo ringrazia i “cittadini che stanno rispettando le regole”. Quindi, nella Regione Lombardia al momento continuano a crescere i casi ma sono meno gravi di prima, come se il coronavirus fosse meno aggressivo di prima. Ulteriori spunti di analisi arriveranno dalla conferenza stampa di oggi, che viene trasmessa in diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online e sul canale YouTube della Regione Lombardia, oltre che in tv attraverso i canali all-news. L’appuntamento è solitamente fissato per le 17-17.30, quindi prima del punto della Protezione civile.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 12 APRILE 2020





