Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati coronavirus 9 aprile

L’incidenza dei casi di coronavirus in Lombardia è cresciuta negli ultimi otto giorni ed è oltre il doppio di quella media calcolata su tutta l’Italia. Inoltre, oltre un caso su 10 riguarda operatori sanitari. Si tratta di alcuni risultati dell’Instant Report Covid-19 realizzato dall’Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari-Altems dell’Università Cattolica. Sono dati che ci aiutano a comprendere l’impatto dell’emergenza in questa regione, in attesa del bollettino di oggi, giovedì 9 aprile 2020. Nel pomeriggio è infatti in programma un’altra conferenza stampa della Regione Lombardia con gli aggiornamenti relativi ai contagi. L’appuntamento con i dati dell’assessore al Welfare Giulio Gallera verrà trasmesso in diretta video streaming sui canali social regionali, dalla pagina Facebook di Lombardia Notizie Online al canale YouTube della Regione Lombardia. Il punto stampa è solitamente fissato tra le 17 e 17.30, quindi prima di quello della Protezione civile che invece fornisce i dati dell’epidemia a livello nazionale.

BOLLETTINO LOMBARDIA: GALLERA “RALLENTAMENTO SIGNIFICATIVO”

In attesa di ascoltarlo in conferenza stampa, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha parlato del coronavirus in Lombardia attraverso i microfoni di “Radio Anch’io”, il programma di Rai Radio 1. «C’è un rallentamento significativo ormai da giorni di tutti gli indici, compreso quello dei decessi che pian pianino si sta riducendo. La situazione è in miglioramento». Ma siccome la diffusione del coronavirus è veloce e letale, l’invito è a restare a casa per «soffocarlo definitivamente». Infatti, ritiene che vada ascoltata la scienza e che si debba restare ancora a casa per due settimane «per essere certi e sicuri che abbiamo in qualche modo ridotto la capacità di contagiosità del virus», ha dichiarato invece ieri a “Stasera Italia-Speciale” su Rete 4. In ogni caso, bisogna ripartire per gradi: «In questa due settimane dobbiamo ripensare le modalità della quotidianità». L’assessore della Regione Lombardia ha poi concluso: «Probabilmente bisogna distanziare le scrivanie negli uffici, bisogna ridurre i posti a sedere nei ristoranti e usare le mascherine».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA DELL’8 APRILE 2020





