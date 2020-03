Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video Gallera: Coronavirus 25 marzo

Dopo due giorni di calo, torna a salire il numero dei morti in Lombardia per il Coronavirus. Dall’ultimo bollettino fornito dall’assessore al Welfare Giulio Gallera è emerso infatti che sono morte altre 402 persone, quindi il bollettino delle vittime è salito a 4.178. «Continuano a crescere in maniera importante, purtroppo questa è una infezione per la quale oggi non c’è una cura e non c’è un vaccino», il commento dell’assessore lombardo nella consueta conferenza stampa in diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online. Ne è prevista una anche oggi proprio per fornire il nuovo bollettino, aggiornato con i nuovi dati sull’emergenza in Regione Lombardia. L’appuntamento è per le 17-17.30, di solito quindi prima della conferenza stampa della Protezione civile. I positivi sono 30.703, quindi c’è stata una crescita di 1.942 rispetto alla precedente rilevazione, mentre le persone ricoverate sono arrivate a 9.711 (+455), quelle in terapia intensiva 1.194. Ma tra i dati positivi c’è quello che riguarda le persone dimesse dall’ospedale: sono 6.657, di cui 600 in un solo giorno.

Clicca qui per il bollettino Lombardia in diretta video su Facebook

BOLLETTINO LOMBARDIA, GALLERA SU MORTALITÀ CORONAVIRUS

C’è dunque un tema essenziale nella Regione Lombardia: la mortalità da Coronavirus. Si parla del 13 per cento circa, ma per l’assessore al Welfer Giulio Gallera in realtà le cose non stanno così. «Penso che il tasso di mortalità sia molto più basso, ma in questo momento bisogna dare il dato statistico e non discutere delle percezioni – ha dichiarato a Repubblica -. Sul totale dei contagiati certi, quella è la percentuale. Il sommerso è sommerso, faremo i conti alla fine». Poi spiega la sua teoria sulla mortalità: «Se qui in Lombardia è più alta di Wuhan dipende dal fatto che la qualità delle cure in Italia è altissima. Qui abbiamo un numero gigantesco di anziani perché superano operazioni e malattie, sono accuditi alla perfezione, i decessi hanno numeri più alti perché da noi gli anziani vivono di più». Nell’intervista ha affrontato anche un altro tema importante, quello dei tamponi. «In corso d’opera stiamo dando regole per essere più performanti e abbiamo detto al medico di medicina generale di tenere monitorati i pazienti».

CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL BOLLETTINO DI IERI





© RIPRODUZIONE RISERVATA