Bollettino vaccini Covid Italia 8 gennaio/ 412619 vaccinati: dosi 80enni da febbraio

Con l’ultimo aggiornamento avvenuto nella notte, il bollettino sui vaccini Covid in Italia raggiunge quota 412.619 persone vaccinate in Italia nei primi 8 giorni della campagna con le dosi Pfizer: dopo l’arrivo di altri 215mila dosi di vaccini anti-Covid, le Regioni più veloci nella somministrazione risultano ancora il Lazio (56,4% delle dosi ricevute somministrate), la Campania (59,9%), Toscana (59,9), Veneto (58,9%), Sicilia (56,2%). Restano invece ancora indietro Lombardia (22,4%), Piemonte (37%), Sardegna (32,8), Calabria (21,9%).

Sono 345.659 i vaccinati tra gli operatori sanitari e sociosanitari, mentre 42.657 sono personale non sanitario e 24.303 sono ospiti delle Rsa. A livello mondiale, la classifica fornita da “Our World in Data” registra l’Italia come seconda a livello europeo per dosi vaccinazioni ogni 100 persone (e non primi come detto invece ieri dal Commissario Arcuri, ndr), dietro alla Danimarca (0,68 Italia, 1,43 i danesi, 0,5 la Germania) mentre a livello mondiale per numero effettivo di vaccini effettuati siamo all’ottavo posto: prima di noi, Usa, Cina, Israele, Regno Unito, Emirati Arabi, Russia, Germania, restiamo davanti a Canada e Spagna.

Bollettino vaccino Covid in tempo reale

BOLLETTINO VACCINI: IL PUNTO DI ARCURI

«Da febbraio inizieremo a vaccinare le persone con più di 80 anni», lo ha annunciato ieri nella conferenza stampa da Invitalia il commissario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, facendo il punto sulla campagna di vaccinazione in Italia. «In una settimana – ha sottolineato davanti alle domande sugli iniziali ritardi – sono state 339.223 le persone vaccinate. Impreparati? Grazie a Dio i numeri sono difficili da confutare. Siamo molto più preparati di altri»; l’obiettivo resta sempre vaccinare tutta la popolazione entro l’autunno, ma servono per questo tre componenti essenziali «dosi sufficienti di vaccino, un piano logistico e organizzativo per portare dosi nel minor tempo in un numero massimo di luoghi del nostro Paese e serve un insieme di donne e uomini capaci di somministrare queste dosi nel tempo più breve possibile al massimo numero di italiani. Servono vaccini, un piano ed essere capaci di somministrarlo». Nella giornata di ieri sono stati vaccinati 91.542 italiani, con immunità di gregge salita allo 0,7% della popolazione italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA