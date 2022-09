Bollettino vaccini covid oggi 1 settembre/ 140.3 milioni di somministrazioni totali

Come ogni mattina anche oggi, giuovedì 1 settembre 2022, è stato reso pubblico il nuovo bollettino vaccini covid aggiornato, il report con tutti i dati inerenti la campagna di vaccinazione di massa anti covid. Quando ormai mancano poche settimane all’arrivo dei nuovi vaccini contro tutte le varianti Omicron, e ad una probabile anche se non certa, quarta dose estesa a tutti, il totale delle somministrazioni si è portato a quota 140.3 milioni, all’incirca 50/100 mila in più rispetto al bollettino vaccini covid di ieri.

Il numero di quarte dosi è cresciuto invece a quota 2.2 milioni, mentre sono pressoché stabili tutti gli altri indicatori, a cominciare dal totale di terze dosi, ad oggi a quota 40.09 milioni, pari all’84.05 per cento della popolazione, mentre gli italiani cosiddetti “immunizzati”, che hanno completato il primo ciclo vaccinale sono ad oggi 48.6 milioni, il 90.1 per cento del totale. Infine, i vaccini consegnati in Italia sono in totale 142.6 milioni.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 1 SETTEMBRE: IL COMMENTO DELLA GISMONDO

E a proposito di vaccini anti covid, sono decisamente significative le dichiarazioni rilasciate dalla nota Maria Rita Gismondo, virologa e direttrice della Microbiologia dell’ospedale Sacco di Milano. Attraverso un editoriale pubblicato ieri su Il Fatto Quotidiano, ha sollevato alcuni dubbi in merito alla vaccinazione anti covid per gli under 18, scrivendo: “Il tempo è sempre il miglior giudice. La giustizia è lenta, ma arriva. Appena il vaccino per i bambini al di sopra dei 5 anni è stato disponibile si sono sollevate voci piene di esilarante entusiasmo. Si sono susseguite affermazioni fondate piuttosto su ideologie personali che non su dati scientifici. Vietato, come sempre, avanzare qualche dubbio, pena il pubblico ludibrio”.

Quindi la Gismondo ha continuato: “Inutile ricordare le caratteristiche del vaccino a disposizione, già conosciute: efficace per prevenire la forma grave di Covid, assolutamente inefficace nel prevenire l’infezione”. Molti i virologi che hanno sostenuto l’efficacia della vaccinazione anti covid ai minori, ma evidentemente la popolazione italiana non ha creduto loro.











