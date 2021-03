Bollettino vaccini covid oggi 10 marzo/ Quasi 5.8 milioni di dosi somministrate

Classico appuntamento con il bollettino vaccini covid di oggi, mercoledì 10 marzo 2021. Attraverso il report ufficiale del governo scopriremo come prosegue la campagna di vaccinazione in Italia, che a breve, stando a quanto confessato dal premier Draghi, dovrebbe subire una decisa accelerazione. Ad oggi sono state somministrate quasi 5.8 milioni di dosi, per l’esattezza 5.782.615, su un totale di 7.207.990 di vaccini distribuiti (5.202.990 di Pfizer, 493.000 di Moderna e 1.512.000 di AstraZeneca).

Coloro che hanno ricevuto sia la prima dose quanto quella di richiamo, sono 1.747.516, mentre le donne che hanno ricevuto il siero sono 3.540.072 contro i 2.242.543 uomini. Quasi 2.6 milioni gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati, mentre le unità di personale non sanitario sono 950.850. Gli Over 80 hanno toccato quota 1.2 milioni, mentre gli ospiti nelle residenze per anziani quota 450mila. A completare la tornata di vaccinazioni, i 459mila dipendenti scolastici, e le 146mila unità delle forze armate.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 10 MARZO, IL MESSAGGIO DI DRAGHI

Ieri si è intanto vaccinato anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ma la triste nuova è che Johnson & Johnson ha annunciato di non riuscire a garantire le 55 milioni di dosi promesse all’Unione Europea. Alla luce anche di queste ultime notizie sicuramente non piacevoli, il premier Draghi ha invocato un cambio di passo: “Nel piano di vaccinazioni – le parole recenti del presidente del consiglio – che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio. Aspettare il proprio turno è un modo anche per tutelare la salute dei nostri concittadini più deboli. Siamo solo all’inizio – dice ancora Draghi – il nostro compito – e mi riferisco a tutti i livelli istituzionali – è quello di salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani e permettere al più presto un ritorno alla normalità. Ogni vita conta. Non perdere un attimo, non lasciare nulla di intentato, compiere scelte meditate, ma rapide”.



