Bollettino vaccini Covid oggi 17 marzo/ Somministrazioni anche nelle farmacie

Si rinnova anche quest’oggi il bollettino vaccini Covid in Italia, che segnala quotidianamente l’andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese, segnata dal rallentamento registrato in questi ultimi giorni a causa del temporaneo blocco del siero di AstraZeneca. Stando ai dati di oggi, mercoledì 17 marzo 2021, aggiornati alle 6.01, è stata ufficialmente superata quota sette milioni di vaccinati, che adesso sono precisamente 7.039.518. Gli immunizzati, ovvero i soggetti che hanno ricevuto già entrambe le dosi, sono invece poco più di due milioni, precisamente 2.145.434. In totale è stato distribuito l’81,9% dei vaccini consegnati, leggasi 8.597.500 (5.908.500 Pfizer/BioNTech, 493.000 Moderna e 2.196.000 AstraZeneca).

Le donne che hanno ricevuto la dose sono 4.273.302, mentre gli uomini sono 2.766.216. Vaccinati già 2.791.398 operatori sanitari e sociosanitari, mentre salgono invece a quota 1.781.359 gli over 80 sottoposti a iniezione, seguiti da 1.116.859 unità di personale non sanitario. I dipendenti delle scuole sono invece a quota 664.369, con 491.884 ospiti delle residenze per anziani. A completare il quadro dei vaccinati, i 193.649 fra donne e uomini del personale delle forze armate.

BOLLETTINO VACCINI COVID 17 MARZO, SOMMINISTRAZIONE ANCHE NELLE FARMACIE

Scoperti e analizzati i dati che compongono il bollettino vaccini Covid aggiornato alla data di oggi, mercoledì 17 marzo 2021, è notizia dell’ultim’ora – emersa dalla struttura commissariale per l’emergenza sanitaria in atto in tutto il nostro Paese, presieduta da Paolo Francesco Figliuolo – che saranno i medici, supportati da specifiche équipe, a somministrare il vaccino anti-Covid nelle farmacie. Come riporta Sky Tg24, “la scelta dei locali dipenderà dalla tipologia degli ambienti, laddove sarà possibile equipaggiare gli spazi. Il sistema delle somministrazioni in alcune farmacie sarà integrato nelle reti esistenti all’interno delle varie regioni e gli stessi farmacisti saranno informati dalle Asl: su questi aspetti è in corso il coordinamento del flusso di informazioni con le regioni, da parte della struttura commissariale per l’emergenza”. Un ulteriore passaggio, insomma, per snellire la campagna vaccinale e imprimerle una consistente accelerazione, nell’auspicio di arginare al più presto la pandemia di Coronavirus.

