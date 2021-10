Bollettino vaccini Covid oggi, 17 ottobre/ 81% italiani ha completato ciclo vaccinale

Il bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 17 ottobre 2021, consegna una nuova istantanea ufficiale circa la situazione pandemica attualmente in essere in Italia. La comunicazione è apparsa alle 6.11 della mattinata odierna sul portale telematico del Ministero della Salute e i nuovi dati certificati dall’Istituto Superiore di Sanità continuano a destare grande ottimismo, dal momento che il numero di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale è cresciuto ulteriormente e da meno di una settimana a questa parte ha superato la quota dell’80 per cento, portandosi al momento all’81,14%, per un totale di 43.820.971 persone che si sono sottoposte alla doppia dose (o al monodose Johnson&Johnson).

Il totale delle dosi somministrate in Italia è salito a quota 87.479.306, mentre a livello di somministrazione di terze dosi si segnala un totale di 570.330 sieri inoculati, pari al 7,53% della platea di vaccinabili con il richiamo, numero che, al pari degli altri indicatori, sta continuando a salire in maniera progressiva. Infine, si segnalano le dosi consegnate dal 27 dicembre 2020, ovvero negli ultimi dieci mesi, che si sono attestate a quota 99.708.104, con la maggiore parte a marchio Pfizer/BioNTech, leggasi 71.089.179.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 17 OTTOBRE, RICCIARDI: “CON 90% PRIME DOSI SAREMO PIÙ SICURI”

Dopo avere conosciuto i dati del nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 17 ottobre, pubblichiamo le parole rilasciate da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, ai microfoni de “La Repubblica”: “Green Pass? La misura ha già rivelato la sua efficacia e la dimostrerà ulteriormente, come è successo in Danimarca. Ci permetterà di tornare alla normalità e svolgere in sicurezza le attività al chiuso, alle quali non parteciperanno soggetti infetti e contagiosi”.

“Il 90% di prime dosi – ha aggiunto l’esperto – ci porrà in una condizione di maggiore serenità. Non è sufficiente a eradicare il Coronavirus, perché i bambini non sono ancora coinvolti nella campagna, ma comunque darà un contributo straordinario alla sicurezza. Già adesso il problema sta diventando individuale e non collettivo, il sistema sanitario non è sotto pressione. Quindi il 90% va bene, ma quando si potranno vaccinare anche i bambini dovremo mantenere la stessa copertura sul totale della popolazione”.



