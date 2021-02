Bollettino vaccini covid oggi 24 febbraio/ 3.7 mln di dosi, 1.3 di immunizzati

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino vaccini covid, quello di oggi, mercoledì 24 febbraio. Facciamo quindi il consueto punto sulla campagna vaccinale in Italia, scoprendo i dati comunicati dal sito ufficiale del governo. Stando all’ultima comunicazione aggiornata alle ore 2:51 della notte passata, sono state al momento somministrate 3.7 milioni di dosi di vaccino nel Belpaese, mentre le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono poco più di 1.3 milioni, per l’esattezza 1.341.780.

La Valle d’Aosta si conferma anche oggi la regione più efficiente d’Italia con il 93.6% di dosi somministrate, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano all’87.7, e con la Toscana all’82.8. Chiudono il gruppo invece Liguria, Sardegna e Calabria, con percentuali comprese fra il 60.8 e il 55.3. Sono 2.304.194 le donne vaccinate e 1.397.885 gli uomini, mentre gli operatori sanitari e sociosanitari vaccinati sono più di 2 milioni, per l’esattezza 2.243.616. Da qualche giorno a questa parte è scattata anche la vaccinazione del personale delle forze armate e di quello scolastico, e al momento il numero rispettivo è pari a 34.073 e 54.591 unità.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 24 FEBBRAIO, LA PROFEZIA DI BILL GATES

E a proposito di vaccini anti covid, è interessante ascoltare le parole di Bill Gates, fondatore di Microsoft, miliardario e filantropo, che ha ammesso durante una recente intervista: “Entro l’estate del 2021 i Paesi ricchi avranno la copertura maggiore del vaccino, più di ogni altro, così potranno tornare alla normalità, ma il virus resterà in larga parte del pianeta. C’è sempre un rischio di nuova infezione – ha aggiunto – e quindi saremo in grado di esserci davvero liberati del virus soltanto a metà del 2022″. E ancora: “Grazie all’ingegnosità della comunità scientifica globale abbiamo ottenuto le importanti svolte necessarie a mettere fine alla pandemia. Abbiamo più farmaci e potenziali vaccini di quanti ne potessimo prevedere all’inizio dell’anno. Ma queste innovazioni salveranno vite solo se arriveranno ovunque”. La moglie Melinda ha aggiunto e concluso: “L’impegno dei leader mondiali a rendere disponibili test, cure e vaccini a tutti coloro che ne hanno bisogno, a prescindere dal luogo in cui vivono e dal reddito”.



