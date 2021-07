Bollettino vaccini covid oggi 3 luglio/ 52.6 milioni di inoculazioni, immuni 19.4

E’ giunto il tempo di aggiornare il bollettino vaccini covid con tutti i dati di oggi, sabato 3 luglio. Il ministero della salute ha comunicato stamane, come da consuetudine, i nuovi numeri riguardanti la campagna di vaccinazione in Italia, e alle ore 6:00 di stamane il totale delle dosi somministrate è salito a quota 52.6 milioni, per l’esattezza 52.682.992. Il numero, se riferito ai dati riportati dal bollettino vaccini covid di ieri (che trovate qui), è cresciuto di circa 500mila unità, confermando quindi la media ottima delle ultime settimane.

Le regioni hanno somministrato in totale l’89.4% delle dosi che sono state consegnate in Italia, un totale di 58.914.932 (41.008.271 Pfizer-BioNTech, 5.446.115 Moderna, 10.414.040 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.046.506 Janssen). Infine l’ultimo dato più importante, quello riguardante il numero degli immunizzati, coloro che hanno completato il ciclo vaccinale, pari a 19.4 milioni, leggasi il 36.04% della popolazione over 12.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 3 LUGLIO: IL PUNTO DI FIGLIUOLO

E sulla campagna vaccinale è intervenuto nuovamente nella giornata di ieri il commissario straordinario dell’emergenza covid, il generale Figliuolo, che ha rassicurato circa il numero di dosi a disposizione: “Le dosi sono assolutamente sufficienti per mantenere il ritmo di 500mila al giorno medie che ci porteranno, a fine settembre, a raggiungere il traguardo dell’80% degli italiani, vaccinabili, vaccinati. Voglio rassicurare, le dosi ci sono e con queste dosi saremo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi”, le parole di Figliuolo rilasciate a margine di una vista all’Isola del Giglio e riportate da SkyTg24.it.

Sulla Variante Delta l’esponente dell’esercito ha spiegato: “Come tutte le altre varianti è una derivazione del ceppo principale di questa malattia. Gli scienziati dicono che con la doppia dose si è abbastanza sicuri e quindi noi dobbiamo accelerare con le doppie dosi e continuare il piano vaccinale per chiuderlo il prima possibile”.



