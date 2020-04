Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 26 aprile

Pubblicità

Come di consueto, anche stamane andrà in scena la conferenza stampa in diretta della regione Veneto, presieduta dal governatore Luca Zaia, per fare il punto sull’epidemia dei coronavirus con i nuovi dati aggiornati del bollettino quotidiano. A ieri la situazione in regione conferma il trend positivo degli ultimi giorni, 162 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.391 infetti dall’inizio dell’emergenza. Per quanto riguarda i morti, invece, sono aumentati di soli 27 in un giorno, portando il triste totale a 1.053 vittime negli ospedali (1.288 tenendo conto anche delle persone morte in casa o altrove). Al 25 aprile erano 8.722 le persone in isolamento, un incremento di 800 rispetto alla rilevazione precedente, mentre le terapie intensive si sono liberate di un letto, e gli altri reparti Covid di 55. Infine, per quanto riguarda il numero dei tamponi, sono stati 306.977 quelli svolti dall’inizio dell’emergenza.

BOLLETTINO VENETO, DIRETTA CONFERENZA STAMPA, ZAIA: “MASCHERINA FONDAMENTALE”

Zaia, nella sua consueta chiacchierata con i giornalisti, ha sottolineato l’importanza della mascherina, spiegando senza troppi giri di parole: “Attendiamo le linee guida, ma sappiamo che la mascherina salva la vita. Dei diecimila medici degli ospedali testati, dove il distanziamento sociale era zero coi pazienti, solo l’1,3% è stato contagiato. Questo grazie ai dispositivi, alle mascherine”. Si è parlato poi della nuova ordinanza firmata da Zaia due giorni fa: “Non si dica che qui c’è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze alla carlona: lo spartiacque è il dpcm del 4 aprile che scioglie la chiusura totale”. Quindi prosegue, sempre sullo stesso argomento: “Sono tutte in scia e rispettose dei dpcm. Se oggi io volessi dire ai cittadini ‘andate a fare una passeggiata’ non potrei farlo perché il dpcm dice che non si possono fare distanti da casa”. Per poi meglio specificare sulla questione ‘cibo d’asporto‘: “Significa che si esce da casa da soli si va ad acquistare previa prenotazione, si ritira la derrata alimentare e si va a consumare a casa. Non nella panchina vicino al punto vendita”.

