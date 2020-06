Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 30 giugno

Si terrà quest’oggi attorno alle ore 12:30, l’ultima conferenza stampa in diretta video del governatore Luca Zaia, sul bollettino della regione Veneto. Verranno quindi aggiornati i dati riguardanti l’epidemia di coronavirus, ma solo per l’ultima volta, visto che da domani, tenendo conto che la pandemia è ormai contenuta, il punto stampa si terrà solo in situazioni straordinarie. Anche i numeri di ieri sera hanno confermato la tendenza positiva circa infetti e vittime. Al momento troviamo solamente 18 persone positive ricoverate in regione, e zero sono in terapia intensiva, dove comunque troviamo 10 malati. In totale i ricoverati sono 460, mentre le persone dimesse dal 21 febbraio sono salite a quota 3.583. Le vittime totali sono 2.012 di cui 1.427 nelle strutture ospedaliere, e Treviso continua ad essere la provincia più colpita con 100 casi di positività, seguita da Vicenza a 62 e da Verona a 58.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “FOCOLAI NON IN AUMENTO”

Nella conferenza stampa di ieri il governatore Zaia ha parlato del comportamento dei veneti nella fase 3, spiegando: «La maggioranza dei cittadini è quella silenziosa ed è quella che rispetta le regole e ci chiede il rispetto delle regole. Noi siamo preoccupati perché si mette a repentaglio un grande lavoro. Ormai le regole sono davvero poche e quindi chiedo a tutti di impegnarsi». Il presidente si è poi soffermato sulla questione focolai, specificando che ce ne sono 22 in regione: «Ma dalla settimana del 25 maggio sono sempre calati. Era 132 nell’ultima settimana di maggio, poi sono scesi a 75 nella settimana successiva, 56 in quella dopo, poi 35 e infine 22 in questa settimana. Quindi è falso dire che i focolai sono aumentati. Dei 22 focolai attualmente presenti, 13 sono privati e 9 in strutture per anziani. E nelle strutture per anziani la situazione è di remissione del virus quasi totale, ma comunque continueremo con i test»

BOLLETTINO VENETO, CONFERENZA STAMPA 29 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA