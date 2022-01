Bollo auto, scadenza oggi 31 gennaio/ Dal primo febbraio 2022 scattano le sanzioni

Oggi, 31 gennaio 2022, è l’ultimo giorno disponibile per gli automobilisti per pagare il bollo auto. Da domani, infatti, coloro che non si sono messi in regola con il pagamento dell’annosa tassa automobilistica, dovranno per forza di cosa pagarla se non vorranno incorrere in sanzioni. La nuova legge di bilancio non ha previsto proroghe in tal senso, come avvenuto ad esempio durante il 2021 e il 2020, ed ecco perchè, chi non lo pagherà entro la mezzanotte di oggi, relativamente ai possessori di auto che sono state immatricolate a dicembre, incorrerà in alcune penali che ovviamente diventeranno sempre più sostanziose con il passare del tempo.

Inoltre, dovranno pagare il bollo auto anche coloro che posseggono un mezzo a quattro ruoto parcheggiato magari in garage, o in cortile, non utilizzano insomma per circolare. Ovviamente tale scadenza non riguarda coloro che sono proprietari di veicoli nelle regioni Lombardia e Piemonte, dove invece il termine del bollo auto varia a seconda dei vari proprietari.

BOLLO AUTO, SCADENZA 31 GENNAIO 2022: ECCO LE SANZIONI PREVISTE

Per quanto riguarda le sanzioni, bisogna aggiungere lo 0.1% della somma totale da pagare, se il pagamento avviene dopo i 14 giorni dalla scadenza. Si sale all’1.5% se il saldo avviene fra il quindicesimo ed il trentesimo giorno dopo la scadenza naturale del bollo auto, che diventa 1.67 per cento se il pagamento si effettuata con 30-90 giorni di ritardo. Infine, la sanzione sarà del 3.75 per cento sul totale dell’importo dopo i 90 giorni ma prima dell’anno.

Qualora in cui un contribuente superi i 365 giorni di ritardo, a quel punto subirà il ravvedimento operoso, come ricorda l’edizione online del Il Giornale, con una spesa maggiorata del 30 per cento rispetto all’importo iniziale, oltre agli interessi dello 0.5 per cento per ogni semestre di ritardo. Nei casi più gravi, ovvero, il mancato pagamento dopo tre anni, può scattare la radiazione del veicolo del Pra, rendendo quindi impossibile la circolazione, e procedendo ad una nuova immatricolazione, oltre ad over pagare il saldo.

