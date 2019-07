Bologna-Prato, cedono i binari: linea bloccata/ Trenitalia, disagi per i passeggeri

Dalla scorsa notte, la linea Bologna-Prato è sospesa per via del cedimento del terreno su cui poggiano i binari. E’ successo a Bologna, dove la linea ferroviaria in oggetto è stata bloccata tra la stazione centrale e quella di San Ruffillo per garantire l’intervento dei tecnici. A darne notizia è l’agenzia di stampa Ansa che rivela come già nelle passate ore i tecnici di Rete ferroviaria italiana sono intervenuti per definire i tempi di ripristino della circolazione che, in questo domenica di fine luglio, sta certamente creando non pochi disagi ai passeggeri della linea coinvolta. Stando a quanto reso noto da FirenzeToday.it, i treni regionali sulla tratta che da Bologna porta a Prato sono stati sospesi a partire dalle 3.50 della passata notte, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Rfi. I treni regionali sono stati comunque sostituiti da autobus nel tratto della linea interrotta ed i collegamenti InterCity sono attestati a Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella. Da questo tratto, i viaggiatori proseguiranno il loro viaggio con i treni ad alta velocità.

BOLOGNA-PRATO, CEDONO I BINARI: I TRENI COINVOLTI

E’ Trenitalia, in un comunicato, a fornire tutte le informazioni relative alla linea Bologna-Prato, bloccata dalle 3.50 dopo un cedimento del terreno su cui poggiano i binari. L’azienda di trasporto spiega che “i treni lunga percorrenza interessati fino alle ore 18.00 sono: IC 580, 583, 584/585, 35084/35259/35260, 588/589, 590, 594/595, 1577”. Questi saranno attivi tra Bologna Centrale e Firenze Campo di Marte. “I passeggeri potranno proseguire il loro viaggio utilizzando un servizio navetta sulla linea Alta Velocità tra le suddette stazioni”, spiega Trenitalia. In riferimento ai regionali, questi sono attestati tra le stazioni di Bologna Centrale e Bologna San Ruffilio, poi i passeggeri “possono proseguire il loro viaggio utilizzando il servizio navetta con autobus tra le due stazioni sopracitate”. Per tutte le informazioni e per la riprogrammazione del viaggio, si dovrà fare riferimento al personale di Assistenza.

