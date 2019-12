Bomba Brindisi: oggi evacuazione e disinnesco/ Video, il rischio di esplosione è alto

La più grande evacuazione della storia mai effettuata in Italia va in scena oggi a Brindisi. Coinvolgerà 54mila persone su un totale di 87mila abitanti, quindi oltre il 60 per cento della popolazione. Tutto a causa della bomba scoperta il 2 novembre scorso da un operaio: con la sua pala meccanica stava scavando per i lavori di ampliamento del cinema Andromeda. Non è il primo ordigno bellico scoperto in Italia, e non sarà neppure l’ultimo, ma questo caso è eccezionale (rispetto anche al caso di Torino) perché la bomba è stata danneggiata in uno dei due congegni di attivazione. Quindi il rischio di esplosione durante le operazioni di disinnesco è più alto rispetto ai ritrovamenti “tradizionali”. Oggi, domenica 15 dicembre 2019, si ferma tutto a Brindisi, dove è stata tracciata una zona rossa con un raggio di 1.617 metri. Si ferma l’aeroporto, ad esempio, dalle 9.30 fino al termine delle operazioni, visto che la distanza di sicurezza sul piano verticale è pari a 1.244 metri. Stop anche alle ferrovie (in questo caso dalle 7.30) e al traffico stradale: dalle 7 è bloccata la superstrada che collega Bari a Lecce.

BRINDISI: OGGI EVACUAZIONE E DISINNESCO DELLA BOMBA

Un piano per il disinnesco senza precedenti: da evacuare non solo le case all’interno della zona rossa, ma anche due cliniche e il carcere. Per i pazienti è previsto il trasferimento all’ospedale Perrino, fuori dalla zona rossa, per i 217 detenuti il trasferimento in un’ala del carcere di Lecce. L’ora X per l’evacuazione a Brindisi è fissata alle 8 del mattino, ma in realtà comincia alle prime ore dell’alba, visto che devono poi intervenire gli artificieri del 1° Reggimento Genio guastatori di Foggia. Dalle 5 sono chiusi tutti i 41 varchi di ingresso a Brindisi. Nessun veicolo deve restare nella zona rossa, perché l’ordigno bellico potrebbe scoppiare e danneggiarli. Per ragioni di sicurezza inoltre, come riportato dal Corriere della Sera, verrà interrotta l’erogazione del gas nell’area che si trova nel raggio di 500 metri dal luogo in cui si trova la bomba. Per chi dovesse nascere o morire nelle ore dell’evacuazione e disinnesco della bomba, sarà attivo il servizio anagrafe dalle 8 alle 12 nella frazione di Tuturano.

BOMBA A BRINDISI, IL RISCHIO DI ESPLOSIONE È ALTO

La bomba è di tipo bellico: risale alla Seconda guerra mondiale e contiene 100 chili di esplosivo. Fu sganciata su Brindisi nel dicembre 1941 dall’aviazione britannica e ora, 78 anni dopo, deve essere disinnescata. Secondo i militari del Genio guastatori le operazioni di disinnesco della bomba termineranno entro le 13. Gli artificieri, come riportato dal Corriere della Sera, guideranno a distanza un braccio meccanico, già usato in scenari di guerra (dall’Iraq all’Afghanistan), per disinnescare la bomba con una precisione millimetrica. Dunque solo per l’ora di pranzo i 54mila brindisi evacuati dovrebbero fare ritorno a casa. I centri commerciali periferici, quindi fuori dalla zona rossa, si sono attrezzati anticipando l’apertura alle 8. Invece lo ZooSafari ha previsto la riduzione del costo dei biglietti per i brindisini. E questo perché anche un’operazione di disinnesco di una bomba può diventare un’occasione di business.





© RIPRODUZIONE RISERVATA