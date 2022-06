Bomber/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Jerry Calà

Bomber, film di Rete 4 diretto da Michele Lupo

Bomber va in onda su Rete 4 oggi, sabato 4 giugno 2022, a partire dalle 21.25. Si tratta di una commedia italiana del 1982, distribuito da CIC Golden Video Stardust e prodotto da Elio Scardamaglia per Leone Film. La regia è di Michele Lupo, all’inizio della sua carriera fece l’aiuto regista, il suo esordio arrivò nel 1962 con Maciste il gladiatore più forte del mondo. Il sodalizio artistico con Bud Spencer iniziò negli anni Ottanta quando diresse film come Lo chiamavano Buldozer, Chissà perché capitano tutte a me e Occhio alla penna.

Il regista stava per firmare la la regia di Il mio nome è nessuno ma ebbe un litigio con Sergio Leone che pensò bene di sostituirlo affidando la direzione a Tonino Valeri. Nel cast c’è Bud Spencer, nel 2010 ha ricevuto il David di Donatello alla carriera. Ha lavorato per molti anni in coppia con Terence Hill. Prima di diventare attore nasce come nuotatore vincendo diversi campionati italiani di nuoto, nel corso degli anni ha imparato anche a pilotare gli elicotteri. I suoi ultimi film sono stati: L’urlo di Chen terrorizza ancora l’Occidente, Cantando dietro i paraventi e Fuochi d’artificio. L’altro protagonista è Jerry Calà, tra i suoi più recenti film ricordiamo: Torno a vivere da solo, Vita smeralda e Gli inaffidabili . Le musiche sono dei fratelli De Angelis.

Bomber, la trama del film: smesso di fare il pugile si imbarca e…

Bud Graziano detto Bomber dopo aver smesso di fare il pugile inizia a lavorare su una barca come capitano. Purtroppo l’imbarcazione è talmente vecchia che deve essere demolita e Bud si ritrova da un giorno all’altro senza casa e senza lavoro. Un giorno conosce Jerry che dirige una palestra dove vanno ad allenarsi personaggi un poco imbranati che fanno boxe ma con risultati scarsi. Bud interviene in soccorso di Jerry e lo salva da un gruppo di scagnozzi che vogliono picchiarlo, mettendo in mostra la sua natura da pugile.

Jerry con la complicità della sorella Susanna convincono Bud a restare e gli offrono vitto e alloggio, in cambio deve scovare un pugile capace di scontrarsi con l’atleta appartenente alla palestra di Rocco Dunn. Bud nota un ragazzo di nome Giorgione, che non sa nulla di pugilato ma ha un destro vincente e lo convince a sottoporsi a un duro allenamento per combattere contro Sam Newman e riesce a vincere l’incontro. Gli sconfitti per vendetta incendiano la palestra di Jerry. Bomber decide di sfidare al tiro alla fune Rocco Dunn e dopo aver vinto la sfida, con i soldi guadagnati apre una nuova palestra. Successivamente Giorgione si fa corrompere e il pugile perde di sua volontà un incontro con Tritolo e si mette a lavorare per conto di Croupe.

Quando Bud lo viene a sapere distrugge il locale di Croupe e si riprende Giorgione, il quale sfida Dunn per dare a Bud la soddisfazione di avere la sua rivincita. Ma la sera prima dell’incontro gli scagnozzi di Dunn rompono la mano a Giorgione, nello stesso modo che avevano fatto con Bud anni prima. Nonostante l’infortunio Giorgione riesce a stare in piedi per tutta la prima ripresa. Bomber sospettoso, toglie il guanto a Giorgione e scopre che sta boxando con una mano fuori uso. Bud butta fuori dal ring l’arbitro e sfida a un incontro Dunn. Dopo averlo tempestato di pugni lo spedisce fuori dal ring, acclamato dal pubblico e prendendosi finalmente la sua rivincita.

