Boniek: “Juventus eliminata da Porto per gol fuori casa”/ “Quando cambiamo regola?”

Secondo l’ex stella della Juventus, il calciatore polacco Zibi Boniek, la Vecchia Signora è stata eliminata dalla Champions League a seguito di una regola che lo stesso considera arcaica, ovvero, quella del gol fuori casa che ha valenza doppia. Ricapitoliamo brevemente per chi si fosse perso qualcosa; i campioni d’Italia in carica avevano terminato la sfida d’andata allo stadio Dragao, contro il Porto, con la sconfitta per due a uno in favore dei lusitani. Al ritorno, il match giocatosi questa settimana, la compagine allenata da Andrea Pirlo aveva battuto in casa, all’Allianz Stadium, i portoghesi, ma con lo score di tre a due dopo essere andati ai supplementari.

Visto che il Porto ha segnato due reti in trasferta e la Juventus ne ha marcata solo una, alla fine hanno avuto la meglio gli uomini di Conceicao. “Perché la Juventus è stata eliminata dalla Champions League contro il Porto? – scrive l’attuale numero uno della federazione di calcio polacca – aspetti puramente sportivi a parte, ha perso solo perché c’è ancora la regola dei gol in trasferta. Non è ora di cambiarla?”.

ZIBI BONIEK E IL TWEET SULLA REGOLE DEL GOL FUORI CASA: I SOCIAL SI DIVIDONO

Il tweet di Boniek ha ovviamente scatenato una serie incredibile di polemiche via social, con l’opinione pubblica che si è decisamente spaccata a metà, fra chi ha dato ragione all’ex giocatore di Roma e Juventus, e chi invece gli ha dato contro. “Boniek ha ragione. Se ne parla da anni – scrive un utente – è una regola anacronistica che danneggia il gioco stesso del calcio. Troppi calcoli da parte delle società e dei giocatori stessi …va a ledere la libertà dei giocatori nel ricercare sempre e comunque la vittoria. Regola da eliminare”. E ancora: “Almeno nei supplementari andrebbe tolta, visto che i supplementari si possono giocare solo in una delle due partire, favorendo la squadra in trasferta”. Come detto sopra, però, c’è anche chi non si è trovato d’accordo con il pensiero di Boniek: “Le regole sono quelle e vanno rispettate sempre. Quando conviene e quando non conviene. Una Juve appena decente avrebbe eliminato il porto. Non cerchiamo il capro espiatorio in regole ed arbitri. Lo fanno gli altri. Vero Boniek, grande campione della mia Juve anni 80?”.



