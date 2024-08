KEVIN BONIFAZI AL LECCE: TRASFERIMENTO A SORPRESA, COLPO D’ESPERIENZA

Nuovo difensore per il Lecce, che potrà contare in rosa anche su Kevin Bonifazi, innesto che arriva dal Bologna. Il giocatore giungerà in Salento in prestito con diritto di riscatto dagli emiliani: svolgerà oggi le visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club pugliese. Luca Gotti avrà dunque molto presto un nuovo calciatore a disposizione, che andrà a rinforzare il reparto difensivo con esperienza: il 28enne conosce infatti molto bene il campionato italiano dopo numerose stagioni in Serie A. Come spiega Tuttomercatoweb, il classe ’96 prima di firmare con il Lecce prolungherà di un anno il proprio contratto con i rossoblù.

KEVIN BONIFAZI REDUCE DALL’ESPERIENZA NON FORTUNATA AL FROSINONE

Nella seconda parte della scorsa stagione, Kevin Bonifazi ha indossato la maglia del Frosinone. Il difensore si è infatti trasferito in Ciociaria per provare a rinforzare il reparto arretrato dei giallazzurri, nella speranza di condurre il club verso la salvezza, non riuscita e sfumata solamente all’ultima giornata contro l’Udinese. Il classe 1996 ha messo a segno solamente sette presenze con la maglia dei Canarini, per un totale di 397 minuti: un’esperienza non positiva, dunque, quella in terra laziale, costellata anche da infortuni.

Bonifazi, infatti, dopo aver disputato due gare contro Atalanta e Cagliari appena arrivato, ha saltato ben otto partite per un infortunio al ginocchio. Tornato contro il Genoa a disposizione è stato lasciato in panchina da Di Francesco per poi giocare contro il Bologna. Successivamente un nuovo problema fisico e poi una mancata convocazione e successivamente tre gare in campo contro Salernitana, Empoli e Inter. Infine, due panchine contro Monza e Udinese. Il difensore spera di non ripetere l’esperienza negativa in Ciociaria: cercherà il proprio riscatto proprio in Salento, nel Lecce, che spera di raggiungere una salvezza tranquilla come lo scorso anno.