Bonny e Aurora, giallo a C’è posta per te/ Video “storia” sparisce: cos’è successo?

“C’è posta per te” torna su Canale 5 e tiene incollati milioni di telespettatori con le sue storie, come quella di Bonny e Aurora. I due ex fidanzati sono però protagonisti di un caso, anzi un vero e proprio giallo. L’uomo aveva scritto al programma di Maria De Filippi per essere aiutato a recuperare il rapporto con Aurora, più giovane di ventuno anni. Alla conduttrice spiega che lei lo avrebbe lasciato per volere della madre, visto che avevano nascosto alla signora Antonietta che lui aveva due figli, non uno come confessato inizialmente. Una volta scoperto l’inganno, la suocera ha deciso di non volere più a casa il genero, quindi la figlia ha deciso di lasciarlo. La versione di Aurora, entrata in studio con la madre, è però differente. Sostiene che la discussione con la madre è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il viso. Interviene allora Maria De Filippi che, avendo letto i messaggi che i due si erano scambiati, comincia a “sbugiardare” Aurora, poi arriva un’amica che parla di un incontro organizzato senza dire nulla alla madre. Qualcosa dunque non quadra.

BONNY E AURORA, GIALLO A C’È POSTA PER TE: VIDEO “STORIA” SPARITO

Aurora lascia intendere di aver lasciato Bonny per la sua gelosia, ma di aver continuato a sentirlo e a dirgli di amarlo perché lui minacciava di suicidarsi. La versione però non convince Maria De Filippi, che aveva letto le chat tra i due prima e appreso dell’incontro organizzato dall’amica della ragazza. Alla fine la busta viene chiusa, ma il pubblico e i telespettatori restano con diversi interrogativi. I due hanno fatto pace? Sui social Bonny ha fatto sapere di essere «felicemente single». Tra l’altro nel video in questione, condiviso poi dal Vicolo delle News, si mostra in compagnia dell’amica in questione, la “super testimone”. Il giallo però non riguarda solo cosa sia successo davvero tra Bonny e Aurora, ma anche la reazione di“C’è posta per te”. Sul sito ufficiale dove vengono caricate puntate e clip delle storie non c’è nessuna traccia di questa storia, che peraltro è stata pure tagliata dalla puntata intera. Perché la produzione ha preso questa drastica decisione? Il giallo è servito.

