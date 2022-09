Bonus 100 euro acqua/ Cos’è e come è possibile ottenerlo: la procedura

Tra le varie misure di welfare volte ad aiutare le famiglie ad affrontare il carovita, rientrano anche il bonus idrico che il governo ha approvato attraverso il decreto aiuti oltre che altre tipologie di contributi erogate dagli enti locali. Uno fra tutti il comune di Urbino che, attraverso l’ente Marche Multiservizi, erogherà 100 euro direttamente in forma di sconto in bolletta. Ma vediamo come funziona.

Bonus 100 euro acqua: che cos’è

Come abbiamo detto anche gli enti locali si stanno facendo avanti per sostenere le famiglie in questo difficile momento di rincaro dei prezzi di energia, materia prima, generi alimentari. Per questo il contributo di 100 euro erogato attraverso lo sconto in fattura tutte quelle famiglie che facciano la domanda entro il 23 settembre 2022 potrebbe essere davvero comodo.

Il contributo verrà applicato nelle bollette dell’acqua. Si tratta di un bonus di 100 euro.

Ovviamente La regione ha previsto una quantità di montante necessario ad aiutare le famiglie ed ha anche chiarito che se le famiglie non dovessero richiederlo e ci dovesse essere un avanzo dei fondi, questi verranno sfruttati per il rimborso della tassa sui rifiuti, la tari 2021.

Anche nella regione Puglia alcuni comuni hanno deciso di effettuare iniziative analoghe, uno fra tutti quello del bonus di 8500 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Ma tornando allo sconto, passiamo direttamente alla procedura e ai requisiti da presentare.

Bonus 100 euro acqua: i requisiti necessari

Anzitutto va chiarito che questo sconto in fattura di 100 euro è previsto soltanto per quelle persone che hanno un indice ISEE non superiore a 11.500 euro.

Le persone devono scaricare il modulo sul sito ufficiale comune.urbino.pu.it.

Dovranno compilarlo a mano e consegnarlo in formato cartaceo presso l’ufficio politiche sociali del comune oppure tramite PEC all’indirizzo ufficiale comune.urbino@emarche.it.

La procedura scade il 23 settembre 2022.











