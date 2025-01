Con l’entrata di gennaio 2025, si da il via al bonus 850 euro anziani in condizioni di salute estremamente gravi (purché accertate dall’ente di riferimento). La misura è stata avviata in via sperimentale e durerà fino a fine 2026.

Per godere della prestazione universale è indispensabile soddisfare dei requisiti specifici, che devono essere subordinati al non autosufficienza dell’anziano che potrà percepire 850 euro al mese e insieme all’indennità di accompagnamento.

Bonus 850 euro anziani: i requisiti importanti

Il bonus 850€ anziani viene riconosciuto soltanto ad una platea ristretta di beneficiari. Con la circolare l’INPS del 30 dicembre del 2024, numero 4490, l’ente ha specificato le condizioni da soddisfare per ottenere l’approvazione della prestazione:

Età anagrafica uguale o superiore a ottanta anni;

Accertamento dell’INPS sulle condizioni di salute gravissime;

ISEE massimo a 6.000€ annui;

Essere titolari dell’indennità di accompagnamento.

Il contributo è suddiviso in due quote: la prima da 850€ al mese per poter retribuire badanti e colf con regolare contratto oppure caregiver che svolgono un’attività professionale, la seconda da 531,76€ al mese come indennità di accompagnamento (la somma dev’essere conteggiata secondo la rivalutazione di gennaio 2025).

Se la quota integrativa venisse utilizzata in modo differente o l’ISEE fosse più alto di 6.000€ o ancora l’indennità di accompagnamento venisse sospesa, il trattamento decade immediatamente.

Come fare domanda

Il bonus 850 euro anziani va richiesto esclusivamente tramite modalità telematica. La validità è riconosciuta a partire dal 1° giorno del mese in cui viene soddisfatta la condizione anagrafica (e i requisiti sopra descritti).

Il link per spedire la pratica telematica è “Decreto anziani prestazione universale“, e può essere mandata soltanto dopo aver eseguito l’accesso tramite un metodo di autenticazione digitale.

Per chi non riuscisse a collegarsi al link diretto, potrà seguire il percorso direttamente accedendo al portale INPS:

occorre far click alla voce “Sostegni, Sussidi e Indennità”, poi su “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, cliccare “Vedi tutti” e nel menù Strumenti autenticarsi con CNS, CIE 3.0 o SPID minimo di livello 2, ed infine far click su “Decreto Anziani – Prestazione Universale”.