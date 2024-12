La prossima manovra sui bonus casa 2025 dovrebbe confermare alcune misure che credevamo abrogate: il Superbonus, l’Ecobonus, l’incentivo sui mobili e gli aiuti sulla ristrutturazione. Ogni intervento che verrà approvato sarà anche depotenziato, risultando di fatto “meno conveniente”.

La decisione sui bonus edilizi sembra esser presa. Il Governo Meloni vuole procedere con i tagli edilizi per tutto il 2025, proponendo il 50% di detrazione fiscale soltanto alle prime abitazioni, scendendo poi al 36% per le seconde case. Si tratta tuttavia di sole ipotesi, visto che ancora dev’essere ufficializzata la Manovra.

SALVINI ASSOLTO/ Nessun reato, una sentenza che aiuta l’Ue e avvicina la riforma della giustizia

Bonus casa 2025: quali detrazioni fiscali ci aspettano

Anche se la prossima Manovra di Bilancio dev’essere ufficializzata, i bonus casa 2025 tenderanno a delle detrazioni fiscali al ribasso. Nel migliore dei casi si potrebbe ottenere il 65%, per poi ridursi al 50% e ancora peggio al 36%.

Bonus casa 2025 Detrazione fiscale Ecobonus 2024 – dal 50% al 65%, dal 2025 al 50% sulle prime case, al 36% sulle seconde case, tra il 2026 e 2027 le aliquote scendono al 36% e al 30% Caldaie a gas Al 50% oppure al 65% (detrazione massima in caso di abbinamento alle valvole termostatiche) Ristrutturazioni Al 50% sulle prime case (e tetto massimo 96.000€) e al 36% (con tetto massimo 48.000€) Sismabonus Al 50% sulle prime case e al 36% sulle seconde case (con ulteriori riduzioni negli anni a seguire) Bonus mobili 50% su tutti i costi affrontati per la casa (sia oggetti che mobili rientranti nel requisito) Bonus elettrodomestici 30% di ritorno sulla spesa affrontata ed entro un massimo di 100€ (l’incentivo sale al tetto massimo di 200€ per chi ha un ISEE minore di 25.000€) Superbonus Al 65% nel 2025, per poi scendere ulteriormente Bonus verde Si conclude nel 2024; al 36% su un tetto massimo di 5.000€

Il conteggio di Assoutenti sui bonus edilizi

I bonus edilizi hanno pesato gravemente sulle tasche dell’Erario. E in prima linea la Premier Meloni si è abbattuta per abbassare le detrazioni fiscali riconosciute fino ad oggi agli interventi per la propria casa.

Riforma pensioni 2025/ Durigon ricorda i 7 anni tolti dalla Fornero (ultime notizie 21 dicembre)

Assoutenti a tal proposito ha provveduto a pubblicare i conteggi su quanto – a livello finanziario – i bonus edilizi abbiano gravato sulle casse dello Stato. Dal 2020 al 2024 la spesa totale è stata di 220 miliardi di euro.

Nella collettività si è parlato di un peso medio di 8.527€ per ogni nucleo familiare.