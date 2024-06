Bonus centri estivi 2024/ Contributi da Comuni, Regioni e Enti bilaterali (ultime notizie 21 giugno)

Le famiglie beneficiarie del bonus per i centri estivi 2024 possono ottenerlo in due modi: tramite detrazione fiscale sul 730 o mediante assegno da accreditare sul conto corrente del beneficiario.

Recentemente il Comune di Meldola ha fatto sapere che utilizzerà le proprie risorse finanziarie per aiutare le famiglie del territorio che non riusciranno a ricevere i soldi regionali.

A dichiararlo è stato il sindaco Roberto Cavallucci, spiegando:

“Le risorse necessarie per sostenere le famiglie escluse saranno coperte con i fondi del Comune, ritenendo questa una priorità per poter garantire a tutti i bambini la frequenza ai centri estivi. Come già avvenuto negli anni scorsi”.