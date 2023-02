Bonus edilizi/ Attivo il portale Enea: entro quando vanno consegnati i documenti

Da oggi operativo il portale aggiornato bonusficali.enea.it dove i cittadini che hanno deciso di approfittare dei bonus edilizi potranno inoltrare tutti gli interventi effettuati relativamente all’efficienza energetica e all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Ecco chi dovrà inoltrare le domande ed entro quando.

Bonus edilizi: scadenza comunicazione lavori effettuati all’Enea

Devono inoltrare la comunicazione sul portale bonusfiscali.enea.it tutti coloro che hanno terminato i lavori nel 2022 e che nel 2023 intendono accedere alle detrazioni fiscali per i bonus edilizi come ecobonus e bonus casa. Il termine è di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’Enea per tutti i lavori compresi tra il giorno 1 e il 31 gennaio 2023. Decorre infatti la data di messa online del sito il 1 febbraio 2023, l’ENEA devono essere inviate tutti i dati degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente e già accatastato, quindi la richiesta di incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%.

Bonus edilizi: come effettuare la comunicazione all’enea

All’interno del portale è presente la sezione bonus casa dove sarà possibile inoltrare tutte le comunicazioni relative agli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che sono inserite all’interno delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni. È possibile infatti accedere on-line attraverso la propria identità digitale Spid oppure Cie.

Enea ha attivato il servizio Virgilio che è un assistente virtuale in grado di rispondere in tempo reale ai quesiti delle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica all’interno degli edifici. Si tratta di un vero e proprio bot che lavora come assistente virtuale per poter fornire l’assistenza a tutti coloro che hanno intenzione di avere maggiori informazioni riguardo l’ecobonus, superbonus e bonus casa. Il servizio Virgilio infatti è sempre aggiornato in merito agli interpelli e alle circolari dell’agenzia delle entrate ed è disponibile sul portale Enea per l’efficienza energetica la sezione dedicata di detrazioni fiscali.

