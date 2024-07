Bonus ferie 2024/ Fino a 500€ per andare in vacanza: come ottenerlo (ultime notizie 18 luglio)

Inutile negarlo: l’estate e le giornate calde aumentano la voglia di andare in ferie. Ma c’è un altro aspetto più oscuro dietro alle vacanze, ovvero l’impossibilità che hanno moltissime famiglie italiane di viaggiare proprio a causa della mancanza di budget.

E allora a breve potrebbe arrivare il bonus per le ferie da godere già dal 2024. Una misura che può aiutare coloro che non sono andati in vacanza a poter prendersi qualche giorno da settembre in poi (secondo uno studio tra l’altro le previsioni sul turismo presagiscono un aumento di domanda tra settembre e ottobre).

Bonus ferie 2024 promosso dall’INPS: chi può ottenerlo?

Quel che è certo è che le ferie non hanno età. Infatti il bonus di questo 2024 (valido da settembre in poi) è finanziato dall’INPS e coinvolge le persone pensionate (ma non solo volendo). Un’occasione per poter maturare l’incentivo fiscale che viene garantito mensilmente fino a gennaio 2025 quando si otterrà l’importo completo.

Andiamo per ordine e vediamo chi sono i pensionati fortunati che potranno richiedere fin da subito il bonus ferie 2024:

Soggetti con iscrizione a specifiche gestioni come quelle dei dipendenti pubblici (ex INPDAP); Prestatori creditizi sociali e gestori di fondi postelegrafonici (ex IPOST). Familiari con disabilità grave (Legge 104 del 1992) e invalidità civile al 100% purché il pensionato sa nello stesso ISEE familiare.

Infatti l’ISEE è il parametro più importante per poter decretare la fattibilità della richiesta: per i pensionati che hanno un reddito di 8.000 euro annuali il rimborso è al 100%, fino a 16.000€ è pari al 95%, fino a 24.000€ al 90%, e poi si incrementa fino ad un massimo rimborso del 60% in caso di redditi dai 72.000€ annui in su.

Bonus ferie 2024 per le famiglie

Per fortuna il bonus per le ferie 2024 non è destinato esclusivamente ai pensionati ma è elargibile anche alle famiglie italiane. I nuclei con almeno 3 componenti e un ISEE massimo pari a 40 mila euro potranno ottenere fino a 500€ (l’incentivo viene erogato sotto forma di sconto e credito fiscale).

Mentre fino a 300 euro per le coppie e 150€ per i single. Il riconoscimento dello sconto del 80% viene applicato nell’immediato nella struttura ricettiva dove trascorrere le vacanze mentre il restante 20% viene concesso come sconto Irpef.

La domanda va inviata tramite l’applicazione IO oppure accedendo al portale welfare dell’INPS con i classici metodi di autenticazione digitale: SPID, CIE o CNS.

