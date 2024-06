Bonus luglio 2024/ Buste paga più alte: ecco a chi spettano (ultime notizie 12 giugno 2024)

Chi può richiedere il bonus di luglio 2024

Grazie al bonus luglio 2024, la busta paga dei dipendenti e il cedolino dei pensionati questo mese si arricchisce sia per via della quattordicesima mensilità che per il taglio del 5% sull’importo lordo. Una soluzione che contribuisce ad aumentare il potere d’acquisto di gran parte dei cittadini italiani.

SPY FINANZA/ Così la Fed detterà legge al resto del mondo

A stabilire l’importo minimo e massimo della 14° esima mensilità è la circolare INPS numero 1 del 2 gennaio 2024.

Categoria Condizioni Importo Minimo Importo Massimo Pensionati Soglia reddituale rispettata 366€ 655€ Lavoratori Dipendenti CCNL commercio, terziario, turismo, ecc. (esclusi CCNL Comunicazioni e Metalmeccanici) 366€ 655€

Il bonus è un contributo economico aggiuntivo in grado di poter aumentare il potere d’acquisto e ridurre le difficoltà economiche.

BCE E POLITICA/ Francia, il "terremoto" che può smuovere Lagarde & C.

Il bonus dei centri estivi

Nei prossimi mesi si aggiunge un ulteriore bonus: un rimborso totale o parziale per i costi sostenuti per i centri estivi dei figli in età compresa tra i 3 e i 14 anni. L’importo massimo è fissato a 100 euro settimanali e fino a quattro settimane (anche non consecutive).

La priorità viene data ai nuclei familiari con un ISEE basso e l’erogazione della cifra è prevista entro il 31 dicembre. I beneficiari della misura sono i pensionati e i dipendenti impiegati nella pubblica amministrazione.

Il rimborso prevede la restituzione dei costi sostenuti per le rette di iscrizione ai centri estivi per i mesi estivi: da giugno fino al 7 settembre. La somma prevede una copertura anche per i costi sostenuti in:

BORSE & MERCATI/ Dalla Francia l'aiuto insperato ai conti disastrati degli Usa (paga l'Ue)

Attività ludico-ricreative-sportive;

Vitto (pranzo e merende);

Gite;

Attività incluse nel programma del centro;

Copertura assicurativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA