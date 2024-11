Il bonus Natale 2024 porta con sé delle novità importanti. La prima tra tutte, la possibilità di poter essere goduto anche dai genitori single, tanto che il Governo ha deciso recentemente di stanziare altri 100 milioni di euro per aiutare coloro che hanno un reddito molto basso. Secondo Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, e il Governo, è “impensabile” che i sindacati vogliano scioperare a fronte di una manovra che riduce le tasse ed estende gli incentivi per chi un reddito basso.

Bonus Natale 2024 per i genitori single

Ottime notizie sul bonus Natale 2024, che viene garantito a chi ha un reddito entro 28mila euro (aiutando dunque chi ha un ISEE basso), chi ha dei figli e coniugi a carico, e adesso anche qualora i genitori fossero da soli.

Giancarlo Giorgetti e il ministero dell’Economia e della Finanza stanno lavorando sugli ultimi accertamenti tecnici del Bonus Natale 2024, dando comunque per certo il nuovo stanziamento dei fondi (ben 100 milioni di euro in più rispetto alla norma originaria).

Luca Ciriani, ministro dei Rapporti con il Parlamento, ha fatto sapere che l’ultimo intervento è stato produttivo e funzionale perché ha permesso di estendere l’incentivo al doppio dei beneficiari, riuscendo ad includere i nuclei monogenitoriali.

E a proposito di gettito fiscale, il concordato preventivo biennale tornerà disponibile fino al 16 dicembre, così da permettere ai contribuenti che oggi non hanno aderito a questa misura, di poter essere ancora in tempo per farlo.

4.500 Emendamenti su cui lavorare

Nel frattempo tra Decreto Fiscale e Legge di Bilancio, occorre analizzare ben 4.500 emendamenti, di cui soltanto 1.200 provengono dalla maggioranza. Tra i tanti, Fratelli d’Italia ha proposto un emendamento per ripristinare i prestiti da destinare alla Metro C di Roma.

Ma gli emendamenti di FDI sono ancora di più rispetto a quelli che ci si può immaginare. Un altro ad esempio, riguarda 500€ in contributi annui da destinare da destinare ai genitori che hanno dei figli a carico e per poterli utilizzare in corsi extrascolastici.