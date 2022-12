Bonus occhiali 2023/ Valido anche per l’acquisto di lenti a contatto?

Bonus occhiali 2023, vale anche per le lenti a contatto? Come sappiamo il governo ha prorogato il bonus occhiali 2023 anche per l’anno che verrà. Il fondo infatti è stato istituito già nell’anno 2021 attraverso la legge di bilancio e ha già stanziato i fondi, pari a 15 milioni di euro, per uno sconto direttamente alla cassa di 50 euro, per tutte le persone che avessero deciso di effettuare spese tra il primo gennaio 2021 il 31 dicembre 2023.

Bonus occhiali 2023: uno sconto di 50 euro per tutti gli acquisti

Il contributo economico è pari a 50 euro per tutti gli acquisti. I fondi stanziati ammontano complessivamente a 15 milioni nel triennio 2021 2023. Ma se il bonus occhiali è stato già prorogato per l’acquisto di lenti da vista, questo vale anche per quelle a contatto?

Come le precedenti misure adottate dal governo, il bonus occhiali 2023 si estende anche per tutti gli altri acquisti relativi alla salute del contribuente e a tutti i presidi medico chirurgici utili per poter correggere i difetti visivi.

Naturalmente la finestra per l’acquisto di questi prodotti deve essere compresa tra il primo gennaio 2021 il 31 dicembre 2023. Il contributo sarà erogato sotto forma di voucher o per quanti abbiano già sostenuto la spesa, attraverso un rimborso. Tuttavia è necessario che gli acquisti siano effettuati in modalità tracciata così Come stabilito dalla precedente legge di bilancio.

Bonus occhiali 2023: come fare richiesta

Sarà comunque possibile utilizzare il bonus occhiali facendo richiesta attraverso Spid, CIE oppure CNS direttamente sul sito del Ministero della Salute. Se i requisiti reddituali richiesti saranno rispettati, i beneficiari potranno accedere direttamente al voucher attraverso la app mentre il rimborso sarà accreditato sulle coordinate bancarie.

Queste dovranno essere fornite al momento della registrazione con la copia della fattura o della documentazione.

Il bonus occhiali da vista tra le ultime misure di welfare che saranno prorogate anche nell’anno 2023. La maggior parte dei contributi economici infatti non sarà prorogata dal nuovo governo Meloni.

