Il bonus psicologo 2024 godrà di nuove risorse da destinare ai beneficiari della misura. Nello specifico si tratta di due milioni di euro aggiunti ai precedenti 10 milioni, così da totalizzare 12 milioni di euro come previsti dall’ultimo decreto Omnibus.

Il nuovo stanziamento mira a sostenere i costi dei pazienti che si affidano alle sedute di psicoterapia. L’aumento dei fondi permetterà a sua volta di ampliare la platea dei potenziali beneficiari che ne potranno usufruire.

Il bonus psicologo 2024 godrà di nuove risorse grazie all’ultimo e nuovo emendamento approvato al testo del DDL Omnibus. Il via libera arriva grazie alla decisione del senatore italiano Filippo Sensi, che con il voto all’unanimità si è stabilito di stanziare nuovi fondi finanziari.

Con un post su Instagram il Partito Democratico italiano ha confermato i nuovi fondi e ha aggiunto che nonostante ciò, non è ancora sufficiente:

Approvato in Commissione al Senato l’emendamento che aggiunge altri 2 milioni al bonus psicologo. Votato all’unanimità. Ogni volta una fatica ed è sempre tutto in pericolo. Ma oggi abbiamo altre risorse, sempre troppo poche, per la salute mentale delle persone.