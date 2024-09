Il bonus per lo psicologo è stato approvato così come la graduatoria dopo l’arrivo del messaggio INPS numero 2976/2024 con cui sono state fornite le indicazioni necessarie per accedere al servizio online, ovvero: “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia -Bonus psicologo”.

La conferma dell’incentivo per lo psicologo permetterà agli italiani di poter ottenere fino a 1.500€ da usufruire per le sedute dal professionista. Gli interessati potranno accedere online tramite SPID, CNS o CIE, conoscere l’esito della domanda e ottenere il codice univoco da comunicare al terapeuta.

Bonus psicologo graduatoria: a chi viene assegnato?

Il bonus psicologo viene assegnato in graduatoria a coloro che hanno un ISEE basso e la priorità viene concessa in ordine cronologico (sempre sulla base del reddito dei beneficiari meno abbienti e in reali difficoltà economiche).

Per il 2023 sono pervenute all’INPS 400.505 domande, mentre per quelle del 2024 e del 2025 è importante attendere le nuove comunicazioni dall’ente previdenziale.

A stabilire le regole è ciò che è contenuto nel Decreto Milleproroghe (secondo l’articolo 1-quater, comma 3, DL 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15) e poi nella Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022).

Come fare domanda

Per poter fare domanda è indispensabile recarsi al link ufficiale, eseguire l’accesso e poi inviare l’istanza alla sezione “Contributo Sessioni Psicoterapia”.

Per quanto riguarda i potenziali beneficiari, essi possono verificare l’esito della pratica seguendo il percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”.

Qualora la pratica avesse esito positivo, allora al contribuente verrà assegnato il fatidico codice univoco che andrà comunicato a sua volta allo psicoterapeuta (indispensabile per emettere successivamente la fattura e far usufruire del voucher).

Una volta scaduto l’ultimo termine delle domande, ogni Regione e Provincia autonoma provvederà alla compilazione della graduatoria del bonus psicologo, che verrà comunicato entro 270 giorni rispetto alla ricezione della domanda.