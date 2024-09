Dopo diverse diatribe sul vecchio bonus psicologo, il Governo potrebbe re-inserirlo nella prossima Manovra 2025. Nonostante la misura sia stata resa strutturale per potercela “permettere” occorre reperire le risorse economiche adeguate.

Ad oggi servirebbero 10 milioni di euro così da poter riconfermare il bonus per lo psicologo anche per il prossimo anno e quelli a seguire. A conti fatti nel nostro Bel Paese oggi il costo per la sanità pubblica vale il 6,2% del Pil, al di sotto sia della media media europea (6,8%) che di quella Ocse (6,9%).

Bonus psicologo 2025: i requisiti

Prima che nel 2024 venissero sbloccati gli importi per il bonus psicologo è trascorso molto tempo, e la paura del Senatore Filippo Sensi è quella di ritrovarsi a dover fare la stessa fine anche per il 2025, visto che:

Sulle risorse finanziarie la situazione è drammatica. Quando è stato introdotto il bonus lo stanziamento era di 25 milioni, poi è stato ridotto a 5 e 8 e, solo grazie all'opposizione elevato a 10, che è comunque una goccia nel mare visto che le richieste sono state 400mila e se ne è coperta una percentuale ridottissima.

L’idea di promuoverlo è essenziale per aiutare gli italiani che si trovano in una condizione psicologica critica e hanno bisogno di un supporto emotivo e terapeutico con un professionista del settore. L’adesione è valida per una volta all’anno e può essere richiesta da chi ha un reddito ISEE entro i 50.000€.

Come fare domanda

La domanda può esser richiesta all’INPS che a sua volta gestirà e approverà le singole richieste. In graduatoria si terrà conto del valore massimo e dell’ISEE e qualora ci fossero due pratiche dallo stesso indicatore economico, si terrà in considerazione quella ricevuta cronologicamente prima.

Qualora la domanda avesse un esito positivo allora verrà consegnato sia il codice univoco (da comunicare al terapeuta per ciascuna seduta portata a termine) e l’importo di cui è possibile beneficiare.

La cifra cambia in base al proprio ISEE e si parte da un minimo di 500€ fino ad un massimo di 1.500€ a persona (complessivi).