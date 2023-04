Bonus revisione auto 2023/ Ecco come richiedere il rimborso: tutte le info utili

Il 3 aprile scorso sono state riaperte le “iscrizioni” per quanto riguarda il bonus revisione auto 2023, definito “bonus veicoli sicuri”. Si tratta di un contributo del valore totale di 9,95 euro che verrà erogato dallo Stato a coloro che effettueranno la revisione del proprio veicolo nel corso dell’anno attuale. Tale somma sarà elargita come compensazione dell’aumento della tariffa da pagare appunto per effettuare la revisione, che è passata da 66,88 euro agli attuali 79,02 dal primo novembre del 2021.

La novità era stata introdotta, non senza polemiche, con la legge di bilancio del 2021, e alla luce delle numerose proteste si era quindi deciso di introdurre il bonus di cui sopra, valevole per 3 anni: il 2023 sarà quindi l’ultima anno in cui sarà erogato il contributo. Come fare per richiedere il bonus revisione 2023? Gli interessanti dovranno recarsi presso il sito ufficiale Bonus Veicoli Sicuri, dopo di che potranno accedere alla piattaforma, come da consuetudine ormai per tutti i servizi pubblici erogati online, tramite lo SPID, la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta nazionale dei servizi (CNS).

BONUS REVISIONE AUTO 2023: I DATI DA FORNIRE

Dopo aver effettuato il log-in basterà seguire i passaggi segnalati sul sito, fornendo le informazioni richieste come il numero di targa della vettura da revisionare, il numero della patente, il giorno in cui è stata effettuata la revisione e il codice IBAN del conto corrente su cui dovrà essere effettuato il versamento dei 9,95 euro.

Non servirà alcun allegato o ricevuta e il bonus verrà erogato una volta che i dati saranno verificati dallo stato. Si potrà poi verificare lo stato di avanzamento della propria domanda e sarà possibile richiedere il bonus entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno. Va sottolineato che il bonus revisione 2023 è richiedibile una sola volta per un veicolo, e nel caso di veicolo contestato il rimborso dovrà essere richiesto da chi detiene gli oneri giudiziari del mezzo.

