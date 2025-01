Per fortuna il bonus sociale 2025 reinserisce i vecchi requisiti per facilitare l’accesso ad una platea più ampia. L’anno scorso invece, la misura era stata depotenziata e conseguenzialmente era ristretta ad un numero minore di beneficiari.

Con gli aumenti previsti in bolletta (su tutte le utenze, luce, acqua e gas), gli incentivi per abbassare i prezzi sono stati ritenuti necessari per favorire i nuclei familiari più svantaggiati (sia in termini economici che per l’alto numero di componenti).

Aiuti Covid, Inps chiede restituzione bonus ai pensionati/ "Somme incluse dal Fisco nel reddito imponibile"

Bonus sociale 2025: come funziona?

Il bonus sociale 2025 torna ai vecchi requisiti e basati sull’ISEE. Minore è la capacità reddituale e più elevati saranno i contributi per risparmiare nelle bollette luce, acqua e gas. Come si legge sulla piattaforma ufficiale Arera gli incentivi sono così distribuiti:

ISEE massimo a 9.530€ per nuclei familiari fino ad un massimo di tre componenti;

massimo a per nuclei familiari fino ad un massimo di tre componenti; ISEE massimo a 20.000€ per nuclei familiari più numerosi e con almeno quattro o più componenti.

Per usufruire dell’incentivo occorre soddisfare altre tre condizioni: essere intestatario del contratto di fornitura (si verrebbe esclusi qualora il contratto fosse intestato al proprietario di casa di un immobile in affitto), l’utenza dev’essere attiva o sospesa per morosità e la tariffa addebitata come utilizzo domestico.

Bonus badante 2025/ Fino a 3.600€ per il lavoro domestico: come averlo (7 gennaio)

La somma destinata al bonus sociale 2025

Per decidere la somma da attribuire al bonus sociale 2025 gli importi dipendono da due questioni: la situazione finanziaria (che deve dimostrarsi in reale stato di criticità e disagio) e dal numero dei componenti di un nucleo familiare.

Per l’energia elettrica la valutazione si basa e fissa tali importi:

Per i nuclei composti da una o due persone l’incentivo ammonta a 113,46€ annui

Per i nuclei composti da almeno tre persone l’incentivo sale a 146,40€ annui;

Per i nuclei composti da quattro o più persone l’incentivo massimo arriva a 161,04€ annui.

Per l’attribuzione dell’incentivo destinato al gas lo sconto dipende da mese a mese e viene definito periodicamente dall’Arera.

Bonus mamme 2025/ Ampliate le beneficiarie ma restano paletti importanti (7 gennaio)

Inoltre la differenziazione deriva dalla stagionalità, visto che i consumi aumentano vertiginosamente nei periodi invernali e si riducono in quelli estivi.

Occorre anche prestare attenzione alla fornitura diretta oppure centralizzata. Nel primo caso il bonus sociale verrà riconosciuto e applicato in bolletta entro 4 mesi, nel secondo caso è indispensabile trasmettere all’Arera il codice Pdr per fare in modo che venga identificato il condominio di riferimento.