Il bonus spesa 2024 è una nuova misura con cui il Governo è intenzionato ad aiutare le famiglie italiane in difficoltà. Dopo aver superato un periodo di forte inflazione, ora si fanno i conti con le conseguente economiche: che si traducono in aumenti su tutti i settori.

L’incentivo non è per tutti, ma è limitato soltanto ad una platea ristretta di beneficiari. Anche il contributo è spendibile soltanto per alcune categorie, come ad esempio farmaci e alimenti di prima necessità. Vediamo di seguito a chi spetta questo bonus e come è possibile ottenerlo.

Bonus spesa 2024: requisiti per poterlo ottenere

Attenzione dunque a non confondere il bonus spesa 2024 con la Social Card da 500 euro. Il nuovo incentivo economico è stato pensato per favorire quelle famiglie italiane che vivono in uno stato di disagio, dove i costi della vita sono alti e i tassi di disoccupazione altrettanto elevati.

Ecco le condizioni da soddisfare per poter accedere all’incentivo economico:

Famiglie con monoreddito : potrebbero aver priorità quei nuclei familiari dove in famiglia lavora soltanto uno dei due partner.

: potrebbero aver priorità quei nuclei familiari dove in famiglia lavora soltanto uno dei due partner. Minori a proprio carico : il bonus terrà conto anche dei figli minorenni che si ritrovano ancora in età scolastica.

: il bonus terrà conto anche dei figli minorenni che si ritrovano ancora in età scolastica. Disoccupati e ISEE : il bonus spesa 2024 potrà essere accreditato anche a fronte di un reddito ISEE basso o laddove vi siano dei disoccupati.

: il bonus spesa 2024 potrà essere accreditato anche a fronte di un reddito ISEE basso o laddove vi siano dei disoccupati. Zone ad alto rischio di disoccupazione: rientrano nella misura quei soggetti che vivono in Regioni italiane dove il tasso di disoccupazione è molto elevato.

Come far richiesta per il bonus spesa 2024

Una volta accertati i requisiti sopra esposti e richiesti dal bonus spesa del 2024, per poterlo ottenere è sufficiente:

Registrarsi e accedere al sito INPS: per farlo è indispensabile ricorrere all’autenticazione digitale, tra cui CIE, SPID o CNS. Modulo online: verrà predisposto – all’interno della piattaforma INPS – la documentazione da compilare inserendo i dati personali e quelli dell’intero nucleo familiare. Documenti importanti: per attestare la propria situazione di difficoltà economica è indispensabile allegare online della documentazione reddituale, ad esempio ISEE e/ o certificati di disoccupazione. Invio della pratica: l’istanza è inviabile telematicamente e una volta terminata la procedura, è possibile riceverne la conferma tramite messaggi o via email.

Bonus spesa 2024 tramite ricarica: quanto si ottiene?

Il bonus spesa 2024 può arrivare fino a mille euro. La cifra dipende essenzialmente dall’ISEE e dal numero dei componenti familiari. Quanto alla ricarica dell’importo essa può essere accreditata in una tra le tre soluzioni:

Carta prepagata: la card conterrà il credito spettante da spendere nei circuiti sul territorio convenzionati (supermercati e farmacie ad esempio). Online: sugli e-commerce tramite dei buoni digitali ad uso esclusivo per i medesimi negozi sopra elencati. Conto corrente bancario: tramite una richiesta esplicita, è possibile farsi accreditare la somma direttamente sul proprio conto corrente.

Il bonus spesa – salvo cambiamenti – sarà attivo da gennaio 2025 fino a febbraio 2025. Il Governo potrebbe pensare a nuove proroghe laddove lo ritenga necessario.