Il bonus per le sponsorizzazioni sportive 2024 scadrà a breve, ovvero domani venerdì 15 novembre. Originariamente l’incentivo prevedeva come scadenza il 10 agosto di quest’anno, poi fortunatamente slittato grazie al Decreto Omnibus.

I beneficiari dell’incentivi potranno godere di un credito d’imposta a patto che rispettino determinati requisiti burocratici (come comprovare la regolare iscrizione all’ex CONI e attuale Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) e lo svolgimento di certe e specifiche attività.

Bonus sponsorizzazioni sportive 2024: come ottenerlo?

Manca sempre meno alla scadenza del bonus sponsorizzazioni sportive 2024, il cui termine ultimo è previsto per domani 15 novembre. Innanzitutto i beneficiari possono essere enti non commerciali, lavoratori autonomi e aziende che hanno effettuato sponsorizzazioni e investimenti in pubblicità.

Le campagne ad HOC ammesse nel bonus devono essere a favore di leghe che si occupano di organizzare campionati nazionali a squadre o ancora, associazioni sportive dilettantistiche o società sportive professionistiche regolarmente iscritte al nuovo registro nazionale.

Un altro requisito indispensabile riguarda lo svolgimento di attività sportive giovanili. Le discipline trattate devono rientrare tra quelle previste nei Giochi Paralimpici e Olimpici.

Investimenti e ricavi

L’ottenimento del bonus sponsorizzazioni sportive 2024 è soggetto a investimenti e sponsorizzazioni minime a 10.000€. Il metodo di pagamento dev’essere tracciabile (come ad esempio con un bonifico bancario).

C’è tuttavia anche un paletto sui ricavi conseguiti dai potenziali beneficiari, che devono essere tutti prodotti in Italia e con un minimo di 150.000€ ed un massimo di 15 milioni di euro (prendendo come riferimento l’anno fiscale 2023).

Il paletto non riguarda società sportive dilettantistiche, leghe e associazioni che si sono iscritte dopo il 1° gennaio del 2023. Per loro è prevista una maggior flessibilità rispetto alle restrizioni sopra indicate.

Dall’incentivo sono esclusi i soggetti che hanno aderito al regime forfetario in riferimento al Decreto Legge del 398 del 1991.

Come usare il bonus

Dopo aver ottenuto l’approvazione, il bonus può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24.

Quanto all’iter per spedire la pratica (entro domani) è specificato all’interno del portale ufficiale Sportgov.