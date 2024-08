DOVE SARANNO LE OLIMPIADI 2028? APPUNTAMENTO A LOS ANGELES

Dove saranno le Olimpiadi 2028? È una domanda la cui risposta è già nota: il Comitato Olimpico infatti ha già reso noti luogo e date dei prossimi Giochi Estivi, non solo quelli che si terranno tra quattro anni ma anche quelli del 2032, che per dovere di cronaca andranno in scena a Brisbane, dunque in Australia. Le Olimpiadi 2028 invece si svolgeranno a Los Angeles, tra il 14 e il 30 luglio: i Giochi arriveranno dunque prima rispetto al solito, già a metà luglio si terranno le varie gare ma intanto noi dobbiamo fare una breve incursione nella scelta del Comitato Olimpico, che sarà annunciata ufficialmente, e nuovamente essendo già stato fatto, al termine della cerimonia di chiusura a Parigi.

DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA/ Olimpiadi Parigi 2024 video streaming Rai: si comincia! (11 agosto)

Le Olimpiadi 2028 saranno a Los Angeles: si torna nella città degli angeli dopo 44 anni, ricordiamo infatti la celeberrima edizione del 1984 in cui Carl Lewis vinse quattro medaglie d’oro, eguagliando l’allora primato di Jesse Owens, ma purtroppo bisogna anche dire che quelle Olimpiadi furono caratterizzate dal controboicottaggio sovietico, in risposta a quello che gli americani avevano attuato quattro anni prima a Mosca. Eravamo del resto in un clima caratterizzato dalla Guerra Fredda: quello fu il pretesto ufficiale che fu utilizzato dall’Unione Sovietica e di tutto il blocco da lei controllato (ad eccezione della Romania), in realtà era per l’appunto una reazione alla rinuncia degli Stati Uniti dopo l’invasione dell’Afghanistan.

Snoop Dogg: moglie Shante Broadus, figli Corde, Cordell e Julian e significato nome/ Malattia figlia Cori

OLIMPIADI 2028 LOS ANGELES: SARÀ LA TERZA VOLTA

Ecco, ora che la Russia è coinvolta nelle ben note vicende della guerra in Ucraina c’è solo da sperare che le Olimpiadi 2028 a Los Angeles si possano svolgere senza ulteriori intoppi; da qui a quattro anni è difficile dire cosa succederà. Intanto le Olimpiadi 2028 saranno appunto a Los Angeles: sarà la terza volta nella storia perché la città della California aveva già ospitato i Giochi nel 1932, sia pure con gli Stati Uniti in forte crisi economica dopo la crisi di tre anni prima. In quell’edizione erano stati introdotti i calcoli al centesimo di secondo e il fotofinish, ma alcune gare risultarono falsate in ogni caso; inoltre, era stato cancellato il programma del calcio che sarebbe tornato nel 1936.

Billie Eilish, chi è la cantante/ "Il coming out? Non volevo farlo, pensavo fosse ovvio"

Gli Stati Uniti avevano organizzato le Olimpiadi già nel 1904, a St. Louis, e ci andarono in pochissimi per vari problemi tra cui la difficoltà nel raggiungere la città del Missouri e le tensioni della guerra russo-giapponese, tanto che solo 53 atleti non nordamericani presero parte a quelle Olimpiadi, per un totale di 11 federazioni escludendo Canada e Usa. A Los Angeles 2028 saranno passati 124 anni da allora: il mondo naturalmente è cambiato e lo spirito olimpico è più vivo che mai, vedremo cosa succederà e dovremo aspettare tanto ma l’hype è già salito di tono se è vero che Simone Biles, che avrà 31 anni, ha già fatto sapere (da capire se sia stata una battuta o meno) che potrebbe anche pensare di presentarsi a gareggiare. Ad ogni modo, sappiamo che le Olimpiadi 2028 saranno a Los Angeles: stasera si spegnerà la fiaccola olimpica a Parigi, si riaccenderà a Milano-Cortina per i Giochi invernali tra un anno e mezzo, poi andremo nella città degli angeli.