Il bonus studenti 2025 inserito in Manovra non è individuale e neppure univoco. L’anno a venire le Regioni potranno decidere quali misure adottare per venire incontro agli allievi delle differenti istituzioni scolastiche del nostro Bel Paese.

Il costo dell’istruzione didattica da sostenere per alcune famiglie può essere ingente, motivo per cui oltre a delle regole nazionali, alcuni enti locali potrebbero attuare delle agevolazioni importanti: dalle detrazioni sui costi scolastici alle carte per i neo maggiorenni.

Tutti i bonus per gli studenti nel 2025

La prima novità sui bonus studenti 2025 riguarda il fondo Dote famiglia, con uno stanziamento pari a 30 milioni di euro da destinare alle attività extra scolastiche per i bambini a partire dai 6 anni fino ai ragazzini di 14 anni (e a patto che sussistano delle condizioni economiche difficili).

Nello specifico i nuclei familiari beneficiari sono quelli con un ISEE pari o inferiore a 15.000€. Il contributo viene erogato sotto forma di rimborso ed è concesso agli enti del terzo settore, alle società sportive dei dilettanti e alle associazioni.

Nel 2025 arriveranno altri 2 milioni di euro nel noto “Progetto studenti atleti di alto livello nelle scuole“, per permettere agli alunni che vogliono fare carriera nelle attività agonistiche, di usufruire di borse di studio per formarsi e sostenere qualifiche ed esami riconosciuti dalle Federazioni sportive.

Contributi per le mense scolastiche

Verranno inseriti in Manovra 500.000€ sotto forma di contributo economico per i genitori che non riescono a pagare la retta delle scuole primarie e far accedere a loro volta i figli presso le mense della scuola.

Un contributo destinabile ai nuclei a basso reddito così da poter contrastare la povertà alimentare oggigiorno sempre più frequente.

Aumenti nel fondo per gli alloggi universitari

Tra il caro affitto e l’inflazione, il Governo ha voluto potenziare anche il fondo per gli alloggi universitari aggiungendo un milione di euro in più.

Possono accedere all’aiuto finanziario per l’alloggio universitario gli studenti provenienti da nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20.000€.

Oltre ai bonus studenti 2025 a livello nazionale esistono gli interventi locali che vanno individuati autonomamente e in base al territorio in cui si vive. Molti incentivi comunali fanno riferimento agli aiuti per muoversi con il trasporto pubblico o per acquistare i libri di testo (con costi annuali sempre più alti).