Bonus studenti 6000 euro/ Si ottiene solo con particolari requisiti

Oltre alle classiche misure di welfare come la detrazione delle spese dell’affitto in dichiarazione dei redditi al 19%, sarà possibile per le famiglie e per gli studenti universitari che studiano nella provincia di Udine ottenere anche una borsa di studio fino a 6 mila euro. Il contributo sarà aperto agli studenti iscritti alle università di Udine e Trieste per l’anno accademico 2022-2023.

Bonus studenti 6000 euro: che cos’è e a chi è rivolto

Si tratta di un bonus studenti universitari aperto a tutti coloro che sono iscritti ai corsi di studio magistrali oppure a ciclo unico oppure alla laurea triennale.

Coloro che stanno frequentando corsi di specializzazione oppure dottorati di ricerca oppure agli scritti ai conservatori di musica delle barriere regioni italiane. Il bonus è inoltre rivolto a coloro che sono iscritti all’accademia delle belle Arti di Udine e impegnati nei corsi di:

Architettura di interni e design, pittura, graphic design per l’impresa.

Per poter richiedere questo bonus Studenti non basta l’iscrizione ma occorre che vengano tenuti in considerazione due parametri oltre all’ISEE infatti bisognerà tenere conto dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente.

Nella fattispecie l’indice ISEE dovrà essere inferiore a 24.335,11 euro e l’ISPE invece avrà il tetto massimo di 52.902,43.

Bonus studenti 6000 euro: l’importo può variare, ecco come e perché

Il bonus concerne un contributo variabile che verrà commisurato alla situazione personale dello studente. Coloro che si aggiudicheranno la borsa di studio messa a disposizione questa erogherà almeno 6000 euro. In particolare i pendolari avranno un contributo di 3.598,51 euro mentre gli studenti che vivono in famiglia avranno un contributo di 2.481,75. Esistono però delle condizioni che possono far variare l’importo, ecco quali.

La borsa di studio per fuori sede invece considera 6.157,74.

Se però i beneficiari avranno un indice ISEE molto basso la borsa di studio verrà incrementata del 15%,

le giovani donne di sesso femminile avranno un incremento del 20% dei contributi per le iscrizioni ai corsi STEM.

Le domande per il bonus studenti universitari potranno essere richieste dal 13 al 28 settembre 2022 e le graduatorie verranno rese pubbliche entro il 31 ottobre 2022 attraverso il portale del sito ARDIS, ardis-sol.dirittoallostudio.it.











