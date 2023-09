Bonus trasporti 2023: click day oggi, 1 settembre/ Ecco come richiederlo, tutte le info

Da oggi, 1 settembre 2023, torna disponibile il bonus trasporti. Dopo la pausa di agosto per le vacanze, torna l’agevolazione che permette di ottenere fino ad un massimo di 60 euro, basta che si ha avuto nel 2022 un reddito non superiore ai 20mila euro. I 60 euro sono utilizzabili per l’acquisto di abbonamenti che siano mensili o annuali ai mezzi pubblici come ad esempio autobus, treni, metro e via discorrendo. Il click day per il bonus trasporti scatterà alle ore 8:00 di questa mattina, 1 settembre 2023, e per fare domanda bisognerà accedere tramite Spid o CIE, la Carta d’identità elettronica, all’apposita piattaforma del ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Una volta che si accede al portale bisognerà inserire le credenziali di accesso compilando i vari campi, compresi quelli relativi ai dati sul reddito del richiedente nel 2022.

Conclusa la procedura online, come ricorda Wired, bisognerà in seguito recarsi presso i gestori dei servizi di trasporti pubblico che aderiscono all’iniziativa e sarà possibile richiedere fino ad un massimo di due bonus trasporti: uno per se stessi e uno per il minore a carico. Stando a quanto spiega Altroconsumo, gli abbonamenti acquisiti tramite il bonus trasporti sono validi per il mese solare di emissione: chiedendo il bonus oggi bisognerà “acquistare un abbonamento entro il 30 settembre”, ma anche che “se l’esercente permette già di acquistare a settembre anche un abbonamento per (ad esempio) gennaio, allora sarà possibile utilizzare il bonus purché acquisto entro il 30 settembre quell’abbonamento”.

BONUS TRASPORTI 2023: CLICK DAY OGGI, 1 SETTEMBRE: DISPONIBILITÀ SARANNO LIMITATE

In ogni caso va precisato che i fondi a disposizione saranno limitati visto che ad oggi sono stati già spesi 95 dei cento milioni di euro messi a disposizione dal governo. A riguardo sulla pagina del ministero si legge che quelli che saranno disponibili da oggi saranno “eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di agosto 2023”, di conseguenza, aggiunge Skytg24, i soldi a disposizione “non riusciranno a coprire tutte le richieste dei cittadini”. Proprio per questa ragione sarà necessario collegarsi in tempo, quindi dalle ore 8:00, per assicurarsi di ottenere il bonus.

