Boomdabash, “Anche quest’anno scartati dal Festival di Sanremo”/ “Amadeus…”

I Boomdabash snobbati da Amadeus al Festival di Sanremo?

I Boomdabash non piacciono ad Amadeus. La band salentina sta scalando in queste settimane le classifiche grazie al singolo Tropicana inciso con la cantante Annalisa. Da circa quattro anni, i Boomdabash sfornano canzoni che si trasformano in vere e proprie hit estive. La band ha conquistato ben 23 dischi di platino ma a quanto pare vengono snobbati dal Festival di Sanremo. In un’intervista al Messaggero, il gruppo salentino ha infatti dichiarato che anche nella scorsa edizione, Amadeus li ha scartati: “E pensare che anche quest’anno siamo stati scartati da Sanremo. Amadeus ci ha detto di no”.

Boomdabash/ "Tropicana con Annalisa nasce dalla nostra voglia d’estate"

Il giornalista chiede allora se il brano presentano fosse proprio Tropicana ma i Boomdabash spiegano che si tratta di un brano inedito che farà parte del loro prossimo album: “Con un pezzo inedito che farà parte del nostro nuovo album di inediti, in uscita all’inizio dell’anno prossimo. Sarà il disco di svolta della nostra carriera”. In questo momento, i Boomdabash stanno sperimentando e per questo motivo l’album richiede tempi lunghissimi. Il gruppo salentino ha poi confidato di voler duettare con Zucchero. Al momento non c’è stata nessuna richiesta anche se confidano in farlo presto: “Stiamo sondando pian piano il terreno. E vogliamo presentarci da lui con la canzone perfetta per non sciupare l’occasione: deve dirci sì”. Oltre a Zucchero, i Boomdabash vorrebbero coinvolgere in un loro progetto altri due importanti artisti, Sean Paul e Damian Marley, uno dei figli di Bob Marley.

Boomdabash/ "Tropicana con Annalisa? Siamo suoi fan da molto tempo"

I Boomdabash e Annalisa, la hit “Tropicana” è disco di platino

Il successo dei Boomdabash con Annalisa è inarrestabile. Il singolo Tropicana ha scalato le classifiche tanto da scalzare anche Fedez con il brano “La dolce vita”. Il brano ha ricevuto il disco di platino ed è una delle canzoni più trasmesse in radio. Su Youtube il video ha superato le 13 milioni di visualizzazioni. Nell’intervista al Messaggero, i Boomdabash hanno dichiarato che i discografici ormai si fidano di loro: “I discografici si fidano. In questi anni abbiamo dimostrato di essere una macchina da guerra. E abbiamo una fan base imponente, che ci supporta e ci segue ovunque. Se non hai uno zoccolo duro di fan non vai da nessuna parte. Ce ne accorgiamo ogni settimana, quando al primo posto in classifica va il fenomeno di turno, che poi dura come un gatto in tangenziale. Sbaglia chi ci considera un gruppo da singoli. Il nostro ultimo disco, Don’t Worry, uscito nel 2020, ha vinto il Disco di platino”.

ANNALISA E BOOMDABASH/ Piazza del Popolo balla sulle note di "Tropicana"

L’accoppiata con Annalisa si è rivelata vincente tanto che riguardo la nascita del brano Tropicana hanno dichiarato: “La canzone nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da una forte dimensione dance. Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA