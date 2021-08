Boomdabash e Baby K/ Tornano al Battiti Live con Mohicani e accendono il palco

Boomdabash e Baby K si esibiranno quest’oggi, 10 agosto 2021, a Battiti Live 2021 con il loro nuovo tormentone dell’estate “Mohicani“. Boomdabash è un gruppo che ha segnato le ultimi estati con le loro hit reggae. Mohicani è una canzone ricca di allegria e felicità, ricorda la dancehall giamaicana, combinata con la grinta della band. Loro dicono che questa musica vuole dare la giusta allegria estiva, proprio come le altre. Pensano che la musica riesce bene a unire le persone e ha un potere salvifico, essa ha il potere di farci sentire felici e di farci dimenticare i problemi per un instante.

Questa musica nasce dalla voglia estiva che nasce in questi periodi in tutti noi. Essa ha la speranza di farci tornare a essere spensierati e Baby K era perfetta per questa musica; per Boomdabash è stato un grande piacere affrontare questa nuova esperienza con lei. Baby K ama come loro la musica giamaicana, quindi proprio per questo motivo era un obbligo che ci fosse anche quest’artista. Afferma che era destino unirsi con i Boomdabash ed è molto felice di questo. Hanno molto in comune, proprio per l’amore per la musica caraibica e dancehall e per l’internazionalità. Boomdabash, a seguito dei dischi di platino e d’oro con i brani Non ti dico no, per un milione, mambo salentino, don’t worry e per un milione, che hanno riscontrato un notevole successo, sono tornati anche quest’estate.

Boomdabash, il successo con Alessandra Amoroso e il ritorno in Salento

Nell’estate dell’anno scorso la canzone dei Boomdabash con Alessandra Amoroso è diventata un vero tormentone. Sono riusciti a vincere cinque volte il disco di platino, infatti è stato il disco più venduto nel 2020 ed è stato per otto settimane nella classifica al primo posto, come brano maggiormente mandato in radio con il video ufficiale molto cliccato, con più di 100 milioni di visualizzazioni. L’argomento principale della canzone Mohicani segna il ritorno nel Salento.

Si tratta di un richiamo alla loro bellissima terra, dal quale prendono sempre spunto per le canzoni che hanno scritto. Il video esalta la musica, ovvero una lingua che capiscono tutti, senza distinguere il colore della pelle, la religione, orientamento sessuale o etnia. Nel primo pezzo del video appare il traffico del Salento, causato da un tir danneggiato e da questo momento si crea molta confusione tra la gente che si trova in coda, ma poi inizia una festa. Sono presenti ballerini di tante etnie che si divertono a ballare e corrono tra le macchine insieme a Baby K e danno a ognuno delle bandiere. Ognuno inizia a cantare e ballare e inizia una parade sulla strada, ma la festa continua fino alla notte con le luci e un’atmosfera esotica. Il Salento diventa proprio come la Giamaica e questa musica diventa subito di successo, invitando tutti a ballare e ad alzare la musica nella propria auto. Mohicani è diventata presto una vera e propria hit estiva che caratterizza le spiagge e le discoteche.

