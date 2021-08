Boomdabash e Baby K, Mohicani a Battiti Live 2021/ Sono ancora i re dell’estate!

Ormai in estate rappresentano quasi un appuntamento fisso le hit dei Boomdabash e quelle di Baby K, tant’è che questa estate hanno deciso di unire le forze e dare vita ad un nuovo singolo, che ormai è diventato uno dei pezzi caldi di questa stagione. Il pezzo intitolato “Mohicani“, uscito da poco, è già diventato disco d’oro e i suoi ascolti non fanno che aumentare e sarà protagonista anche a Battiti Live 2021. Tra il gruppo e la cantante italiana sembra ci sia un rapporto di amicizia che dura ormai da tempo, come confermato dal gruppo durante l’esibizione in battiti live 2021, intervistati da Alan Palmieri. Sicuramente c’è grande attesa da parte del pubblico che ama questo orecchiabile brano in grado di far ballare e scatenare in un momento in cui c’è decisamente bisogno di sorrisi ed emozioni.

Baby K, una presenza fissa dell’estate

Baby K è ormai una presenza fissa della musica italiana. Inizialmente nata come rapper, la cantante di origine di Singapore, ha ormai adottato un tono sempre più Pop, che l’ha portata a dedicarsi, ultimamente, a pezzi estivi, caratterizzati da una musica ritmata e testi di stampo giovanile. La sua carriera inizia con varie collaborazioni, tra le quali possiamo ricordare una famosa con Tiziano Ferro, nel singolo “Killer” e anche varie collaborazioni con rapper dal calibro di Fabri Fibra. Man mano la sua carriera si evolve e i suoi pezzi iniziano ad assumere un tono più estivo. Nel 2015, in collaborazione con Giusy Ferreri, nasce il singolo Roma-Bangkok, col quale diversi sono i record che la cantante riesce ad abbattere. Il disco raggiunge il grado di disco di diamante e il videoclip su youtube raggiunge le 100 milioni di visualizzazioni, diventando il primo assoluto in Italia. L’ultimo album in uscita della cantante (pubblicato il 16 giugno) si intitola Donna sulla Luna.

Boomdabash, come far ballare la gente d’estate

Anche i Boomdabash sono ormai diventati una presenza fissa, nonché molto apprezzata dagli ascoltatori, grazie ai loro ritmi che traggono spunto dallo genere Reggae, non conosciuto molto in Italia. Il gruppo formato da Biggie Bash, Payà, Blazon e Ketra, si formò ufficiosamente nel 2002, ma solo nel 2008 fù pubblicato il loro primo album, dal titolo “Uno”. Inizialmente il gruppo non era particolarmente noto alle radio o ai palcoscenici, ma pian piano guadagna consensi tra gli ascoltatori, fin quando, nel 2018, grazie alla collaborazione con Loredana Bertè, nel singolo “Non ti dico no” e soprattutto nel 2019 con l’uscita di “per un milione” e “Mambo Salentino”, il gruppo si consacra ufficialmente tra i più amati. Gli ultimi singoli in uscita come “ti volevo dedicare” e “Don’t Worry” non deludono le aspettative e fanno risuonare il reggae nelle radio nazionali. In prospettiva si sta lavorando ad un nuovo album, che si chiamerà “Salentu d’amare”.

