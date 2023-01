Boomerissima, Alessia Marcuzzi/ Diretta 1a puntata: la sfida tra boomers e millennials

Alessia Marcuzzi conduce Boomerissima su Rai 2

Alessia Marcuzzi torna in televisione con un nuovo programma. Questa sera, martedì 10 gennaio, arriva in prima serata su Rai 2 e in streaming su raiplay “Boomerissima”, il programma che mette per la prima volta a confronto due generazioni: quella dei boomers, ovvero i vip che, come la conduttrice, hanno amato molto gli anni ’80 e ’90, e quella dei millennials, le celebrity che hanno invece vissuto prevalentemente l’epoca del nuovo millennio.

“Sono tanto felice ed emozionata, è un programma che ho scritto durante la pandemia pensando a qualcosa che potesse alleggerire un po’ gli animi. In questo programma che abbraccia sia i boomers che i millennials si balla, si canta si ride e si gioca!”, ha annunciato la Marcuzzi sul suo profilo Instagram. Per il suo ritorno in tv, Alessia Marcuzzi non sarà solo conduttrice, ma anche ballerina e showgirl.

Boomerissima: gli ospiti della prima puntata

In ogni puntata di “Boomerissima” saranno presenti due squadre, ciascuna composta da quattro celebrity appartenenti alle rispettive annate che, round dopo round, proveranno a conquistare la vittoria finale rispondendo alle più disparate domande di cultura pop. I team che si sfideranno nella prima puntata saranno composti da: Francesco Facchinetti, Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno per la squadra dei boomers; mentre Elettra Lamborghini, l’attrice Valentina Romani, il campione olimpico Gianmarco Tamberi e Tommaso Zorzi per i millennials. Tra gli ospiti: Luciana Littizzetto e Max Pezzali. Due squadre con lo stesso obiettivo: superare al meglio tutti i match previsti nel corso della serata per conquistare la vittoria finale. Alle sfide si alternerà il racconto amarcord dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume degli anni ’80, ’90 e 2000.

Le sfide di Boomerissima

Numerose le sfide che le due squadre dovranno affrontare in ogni puntata di “Boomerissima”. Nella prova “Super Hit” dove ogni squadra deve dimostrare che la musica dei suoi anni è la più coinvolgente: per ogni squadra scenderà in campo un ospite speciale, interprete di tormentoni che hanno segnato un’epoca, ad eseguire un medley dei propri successi. “Evolution Dance” vede protagonista Alessia Marcuzzi che ballerà su un mix di otto brani: le due squadre in gara dovranno indovinare il maggior numero di brani che compongono la sequenza appena ascoltata. In “Tutti cantano Sanremo” ogni squadra deve dimostrare di saper interpretare al meglio i brani di un’edizione boomer e millennial del Festival. Nella prova “Sei un mito” Alessia Marcuzzi farà una serie di domande su una star – presente in studio – che accomuna entrambe le epoche. Con “Sfila la moda” ogni squadra deve dimostrare che i look della propria epoca sono, o sono stati, più iconici e cool di quelli degli avversari. Un percorso che porta poi a “L’arringa“, il temutissimo round finale in cui un esponente di ciascuna squadra avrà il compito di convincere il pubblico che la sua epoca è la migliore. In “Boomerissima”, infatti, è il pubblico presente in studio a scegliere chi proclamare vincitore della serata.











