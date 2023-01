Boomerissima/ Anticipazioni e ospiti 2a puntata: Raf, Aka7even e Carlo Conti

Boomerissima, seconda puntata 17 gennaio

Questa sera, martedì 17 gennaio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il secondo appuntamento con “Boomerissima” il programma condotto da Alessia Marcuzzi che mette a confronto la generazione dei boomers con quella dei millennials. La prima puntata è stata seguita da 1.310.000 telespettatori pari al 7,37% di share. La prima vittoria è andata ai boomers, che settimana scorsa erano rappresentati da Claudia Gerini, Francesco Facchinetti, Max Giusti e Sabrina Salerno.

Anche questa sera le due generazioni si troveranno a vivere un vero e proprio viaggio negli anni Ottanta, Novanta e Duemila guidati da Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice, ballerina e showgirl. Gli ospiti della seconda puntata di “Boomerissima” sono: Raf e Aka7even. Nel corso della serata non mancherà un’incursione in studio da parte di Carlo Conti.

Boomerissima, ospiti e squadre

Nella seconda puntata di “Boomerissima” la squadra dei boomer è formata da: Alexia, Katia Follesa, Maurizio Lastrico ed Elena Santarelli. Mentre i millenials sono rappresentati da Paolo Ciavarro, Pierpaolo Pretelli, Giulia Stabile ed Ema Stokholma. L’obiettivo delle due squadre è lo stesso: riuscire a convincere, tra una sfida e l’altra, il pubblico presente in sala, che la propria epoca sia la migliore di sempre. Tante le sfide che vedranno protagoniste le due squadre: Super Hit, Evolution of Dance, Che anno è, Tutti cantano Sanremo, Sei un mito, Sfida la moda e L’arringa finale. Non mancheranno momenti di varietà grazie anche ad alcuni dei personaggi, della musica, dei programmi tv, delle mode e in generale del costume del passato. Chi riuscirà a superare in modo brillante tutte le prove e ad avere la meglio nell’arringa finale?

