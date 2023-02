Boomerissima/ Diretta e ospiti ultima puntata: da Andrea Pucci a Filippo Bisciglia

Boomerissima, anticipazioni ultima puntata 14 febbraio 2023

Dopo una settimana di stop, Boomerissima torna in onda questa sera, martedì 14 febbraio, su Rai 2 con la quinta ed ultima puntata. Alessia Marcuzzi torna alla conduzione del suo nuovissimo show dopo una settimana dedicata al Festival di Sanremo che l’ha comunque vista protagonista al fianco di Fiorello nello show ‘Viva Rai2 – Viva Sanremo’. L’ultimo appuntamento è pronto a regalare al pubblico momenti esilaranti e tanta musica con i nuovi ospiti e l’immancabile gara tra Boomer e Millennials.

Nella puntata di San Valentino di Boomerissima gli ospiti saranno: Valeria Marini, Filippo Bisciglia, Andrea Pucci, Lucia Ocone per i Boomer. Per la squadra dei millennials ci saranno invece: Brenda Lodigiani, Andrea Dianetti, l’attrice Ilenia Pastorelli. Tra gli ospiti di puntata anche ‘er Piotta’, Tancredi ed ancora il comico Enrico Brignano e Marco Masini per il mito ed il gioco umano.

Boomerissima, le sfide e la diretta streaming

Anche questa sera saranno tante le sfide che le due squadre dovranno affrontare: da Super Hit a Evolution of Dance, da Che anno è a Tutti cantano Sanremo; e ancora le prove Sei un mito, Sfida la moda e L’arringa finale. Anche in questa puntata di “Boomerissima” le due squadre in gara dovranno convincere, tra una sfida e l’altra, il pubblico presente in sala che la propria epoca sia la migliore. Chi riuscirà a superare in modo brillante tutte le prove e a convincere il pubblico votante con l’arringa finale?

L’ultima puntata di “Boomerissima” va in onda su Rai 2 martedì 14 febbraio 2023 a partire dalle 21.20. Il programma è inoltre visibile, on demand e in live streaming, sulla piattaforma RaiPlay.

