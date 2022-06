Borg McEnroe/ Su Rai 3 il film con Shia LaBeouf sui due tennisti

Borg McEnroe, film di Rai 3 diretto da Janus Metz

Borg McEnroe va in onda oggi, 4 giugno, a partire dalle ore 15:05 su Rai 3. Si tratta di una pellicola che ha debuttato in tutto il mondo durante l’anno 2017 e appartiene ai generi biografico e sportivo. Il regista di questo film risulta essere Janus Metz mentre la sceneggiatura è stata scritta da Ronnie Sandahl.

All’interno del cast del film Borg McEnroe ci sono attori molto famosi come Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan Skarsgard, Tuna Novotny, Robert Emms, David Bamber e Jane Perry. Le musiche del film sono state realizzate dai compositori Vladislav Delay e Jonas Struck mentre la fotografia è stata curata da Niels Thastum.

Borg McEnroe, la trama del film: una storia di tennis

Leggiamo la trama di Borg McEnroe. Bjorn Borg è all’apice del suo successo nel mondo del tennis. Il numero uno al mondo domina i tornei di tennis più importanti d’Europa come Wimbledon oppure il Roland Garros. Nonostante da ragazzo avesse un carattere irascibile e furente, Borg nel corso del tempo ha imparato a domare le sue emozioni, non facendo trasparire nessuna incertezza in campo. Con questo ben in mente è riuscito a creare il suo impero del tennis e sottomettere tutti gli altri giocatori. In particolare, il suo regno è Wimbledon, torneo più prestigioso al mondo. Tuttavia, la sua sovranità viene messa in discussione da John McEnroe, nuovo astro nascente del tennis mondiale. McEnroe è dotato di una mano fatata e riesce a vincere tornei con una facilità disarmante.

Inoltre, ha un bel carattere e risponde con nervosismo anche agli arbitri. Tuttavia, anche se perde le staffe McEnroe canalizza la sua rabbia in gioco e batte gli avversari non lasciandoli scampo. Questi due giocatori, così diversi tra loro non solo sul campo, ma anche per il loro carattere, daranno vita a una delle rivalità più belle della storia dello sport. Il culmine della loro sfida si avrà al Torneo di Wimbledon nel 1980, quando entrambi daranno il meglio di loro stessi in una partita che entrerà nella leggenda e verrà ricordata come una delle più belle di sempre.

