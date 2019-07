BORRELLI, DI PIETRO PIANGE SUL FERETRO/ Video, il Pool lo gela: “non era suo amico”

Tra i momenti più significativi e allo stesso tempo toccanti dell’ultimo saluto a Francesco Saverio Borrelli andato in scena ieri a Palazzo di Giustizia di Milano c’è stato di sicuro quello che ha visto protagonista Tonino Di Pietro. L’ex magistrato, visibilmente commosso, ha voluto rendere omaggio al capo del pool di Mani Pulite inginocchiandosi prima davanti al suo feretro poi, fattosi prestare una toga, l’ha indossata partecipando al picchetto d’onore restando accanto al suo “capo” nell’inchiesta di Tangentopoli che rivoluzionò la politica italiana spazzando via il pentapartito. Di Pietro, che a lungo si è trattenuto in un abbraccio coi familiari di Francesco Saverio Borrelli, non ha saputo arginare le lacrime portandosi in più occasioni le mani al volto. L’ex magistrato ha lasciato la cerimonia senza rilasciare dichiarazioni. (a cura di Dario D’Angelo)

DI PIETRO PIANGE SUL FERETRO DI BORRELLI MA IL POOL LO GELA

Un pianto sincero che però non è stato ben interpretato da tutti i magistrati o ex giudici presenti ieri al Tribunale per l’ultimo saluto a Francesco Saverio Borrelli: vi è stato un momento di palese “gelo” tra gli uomini che costituirono il “Pool” di Mani Pulite guidato sì da Borrelli ma incarnato anche mediaticamente dall’allora magistrato Antonio Di Pietro. Come rivela Repubblica, l’ex Italia dei Valori si è offerto di portare in spalla la bara di Borrelli fuori dal Tribunale milanese ma il procuratore capo Francesco Greco, assieme agli aggiunti Maurizio Romanelli e Alberto Nobili lo hanno “gelato” con lo sguardo. Greco si è anche avvicinato e ha scambiato qualche parola all’orecchio di Di Pietro che a quel punto si è fatto da parte. La moglie di Borrelli, Maria Laura Pini Prato, presente assieme alla figlia Federica e ai familiari più stretti davanti al feretro prima dei funerali aveva già spiegato alla stampa «Gherardo Colombo, Piercamillo Davigo e Ilda Boccassini sono degli amici. Di Pietro è stato solo uno dei suoi sostituti». Durante la cerimonia, il gelo ritorna su Di Pietro: tutti i magistrati del Pool sono vicini all’altare mentre l’ex magistrato di Tangentopoli è isolato in un’altra parte della Chiesa.





