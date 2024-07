La borsa di studio INPS 2024 può essere destinata agli studenti più meritevoli che come ogni anno vengono premiati dall’ente previdenziale sociale che possono ottenere tra i 750€ e i 1.300€.

Il bonus che eroga l’INPS non è elargibile a chiunque ma soltanto a orfani oppure figli di dipendenti oppure pensionati della Pubblica amministrazione. Tuttavia oltre all’incentivo economico è possibile partecipare anche ad altre iniziative (come ad esempio per i soggiorni all’estero).

Borsa di studio INPS 2024: scadenze e importi per gli allievi

In occasione della borsa di studio INPS 2024 sono state rilasciate più informazioni: come le tempistiche, i metodi d’accredito e gli importi. Questo incentivo economico viene soprannominato “Supermedia” ed è destinato agli studenti più meritevoli (con un voto più alto) e dando priorità ai nuclei con ISEE più basso.

Per lo scorso anno i fondi stanziati ammontavano a 11.800 borse studio da destinare sia agli studenti delle scuole medie che a quelli delle superiori. Sul dato dei fondi di quest’anno non abbiamo notizie in merito.

I requisiti INPS ottenibili

I requisiti per accedere alla borsa di studio INPS 2024 sono quelli in elenco:

Iscrizione obbligatoria (pensionati oppure dipendenti ) alla Gestione Unitaria delle prestazioni sociali e creditizie;

Pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;

Iscrizione alla Gestione Assistenza Magistrale;

Dipendenti ex Ipost ed impiegati del Gruppo Poste Italiane Spa.

Per valutare l’ammissione al beneficio saranno presi in considerazione i punteggi conseguiti nell’anno scolastico 2023/2024 e soprattutto per chi ha frequentato la scuola media (l’ultimo anno di scuola secondaria di primo grado) e la scuola secondaria di secondo grado, ovvero le superiori, indipendentemente dalla classe.

Gli importi

Gli importi della borsa di studio INPS 2024 non sono stati resi ancora ufficiali. Se ci basiamo sulle informazioni al momento vociferate in rete possiamo prevede un contributo di 750€ (una tantum) e che arriva a 800€ per gli studenti delle prime quattro classi di scuola superiore.

Il contributo sale a 1.300€ se gli ottimi voti sono stati conseguiti a fronte dell’ottenimento del diploma di maturità (per quest’ultimi è possibile ottenere anche la Carta di Merito ma soltanto se hanno preso il massimo dei voti).

Attenzione al bando in uscita entro la prima metà del mese di settembre che inserisce in graduatoria gli studenti beneficiari.